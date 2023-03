5 ilusiones ópticas que favorecen la silueta al vestir

No se trata de reglas al vestir. Las ilusiones ópticas son más bien trucos que aportan los expertos en imagen para ayudar a potenciar lo que más nos gusta de nuestro cuerpo y a disimular lo que a veces nos llega a causar incomodidad: cuello corto, caderas anchas o angostas, estatura, etc.

¿Cuál es la diferencia entre usar un print de rayas horizontales y uno de rayas verticales? El primero nos hace lucir más volumen en un área y el estampado de rayas verticales es super recomendado para hacernos lucir más altas y delgadas. Al saber este tipo de “trucos”, podemos jugar con nuestra ropa para crear balance en nuestra silueta al vestir.



5 ilusiones ópticas que puedes tomar en cuenta al vestir

Cuello en V

El cuello en V es uno de los más favorecedores que existen. Por una parte ayuda a que el cuello se vea más largo, ideal para mujeres que quieren lucir esa parte muy estilizada en algún momento. Al lograr ese efecto, también nos puede hacer ver más altas. Muchos estilistas recomiendan la forma en “V” a las mujeres petite justamente por eso.



Foto: Pull & Bear



Zapatos nude

Los zapatos nude, es decir, en un color cercano al tono de nuestra piel —del beige claro hasta el marrón— son recomendados para hacer lucir las piernas más largas y, en consecuencia, nos hacen ver más altas. Puedes aplicar este tip tanto en zapatos flats, como en stillettos. En el caso de las bailarinas, evita la puntera redondeada, estilizan más la almendrada y en punta. Evita que tenga una tira en la zona del tobillo, porque acorta, visualmente, la pierna.



Foto: Zara

Otra opción es usar los zapatos del mismo color de tu pantalón.



Rayas

Como ya adelantamos, las rayas son una ilusión óptica muy buena para jugar con la ropa y lograr el mejor efecto en nuestras siluetas:

Rayas horizontales: úsalas donde quieras sumar volumen, por ejemplo, en las zonas del busto o de las caderas si quieres que luzcan más grandes.

Rayas verticales: úsalas para lucir más alta y más delgada.

Ten en cuenta que, en ambos casos, las líneas delgadas estilizan y las más gruesas aportan volumen.



Foto: Mango

Estampados

Las prendas estampadas pueden ser grandes aliadas al momento de vestir. En la parte del cuerpo donde quieres llevar la atención o sumar volumen, puedes lucir divertidos prints. Considera que los patrones grandes hacen que se perciba más volumen, mientras que con los pequeños sucede lo contrario. Cuando hablamos de patrones nos referimos a las figuritas: flores, lunares, cuadros, etc.



Foto: Desigual

-Si consideras que tienes caderas estrechas, elige faldas y pantalones con un estampado llamativo y combínalo con una blusa neutra o unicolor.

-Si eres de baja estatura, evita usar estampados grandes, te irán mejor los pequeños.

-Si tienes poco busto, prueba con tops y chaquetas con prints grandes.

-Si tienes mucho busto: evita los estampados grandes en la parte superior (así como aplicaciones como olanes en esa área).



Look monocolor

Cuando elegimos usar un look en un solo tono nos vemos más altas y, además, suele hacernos lucir elegante. Puede ser cualquier color, porque la idea es lograr que la silueta no tenga “cortes”. El total black puede ayudar a vernos más delgadas, pero seguro ese truco ya lo has puesto en práctica.



Foto: Mango

