5 famosas que tienen su propia marca de belleza

En los últimos años muchas celebridades han decidido emprender en la industria de la belleza y han creado marcas de productos de cuidado facial, maquillaje y tratamientos capilares. Con la fama que han logrado como cantantes, actrices, modelos o influencers, nadie mejor que ellas mismas para ser la imagen de sus cosméticos.

Algunas se involucran en el proceso de elaboración aportando ideas que nacen de sus secretos beauty o las necesidades no atendidas por el mercado que alguna vez experimentaron de primera mano. Un ejemplo perfecto es que Jennifer Lopez sugirió añadir extracto de aceite de oliva a su línea porque aprendió de su mamá que es muy bueno para la piel.

En años recientes Kylie Jenner (Kylie Cosmetics) y Rihanna (Fenty Beauty) han encabezado titulares que destacan cómo sus marcas de belleza son en parte responsables de aumentar su gran fortuna, la hermana menor del clan Kardashian-Jenner creó su empresa en 2015, mientras que RiRi la fundó en 2017 y este año se mantiene en la lista de billonarios del mundo (que poseen más de mil millones de dólares) publicada por Forbes.



Foto: Instagram @kyliecosmetics

Otras más se han aventurado con éxito en esta industria, como Ariana Grande (R. E. M. Beauty), Jennifer Aniston (LolaVie), Jennifer Lopez (JLo Beauty), Lady Gaga (Haus Labs), Selena Gomez (Rare Beauty) y Scarlett Johansson (The Outset), y hay quienes están en proceso, como la modelo Hailey Bieber, quien anunció que lanzaría este mes Rhode Skin. En México: ¿qué beauty lover no conoce los productos de Yuya?, y este año Martha Debayle nos sorprendió con su marca de maquillaje, Martha Debayle Beauty Tech.

Estas son 5 marcas de belleza de mujeres famosas disponibles en México y que quizá te gustaría probar, si aún no lo has hecho.



Fenty Beauty, de Rihanna

Rihanna lanzó Fenty Beauty en 2017 y percibió que había un vacío en el mercado en cuanto a tonos de base. Revolucionó la industria de la belleza al ofrecer 40 tonos de base de maquillaje, que luego amplió a 50, bajo el concepto de la belleza inclusiva para todos los tonos de piel.



Foto: @fentybeauty

Otros productos que destacan son sus skin tints (más ligeras que la base tradicional), el blush en crema Cheeks Out Freestyle y el tradicional Gloss Bomb Universal. Posteriormente, nació Fenty Skin, con productos de cuidado de la piel del rostro y el cuerpo.



Foto: Instagram @fentybeauty



JLo Beauty, de Jennifer Lopez

La cantante Jennifer Lopez lanzó su marca de cuidado facial en 2021 y llegó a México a inicios de este año. Como adelantamos, uno de sus ingredientes principales es el aceite de oliva y los productos actúan para hidratar y combatir algunos signos de la edad como las líneas de expresión, además de aportar el brillo “JLo” a la piel.

Entre sus productos se encuentran un set de mascarillas faciales, la crema hidratante That Blockbuster, con ácido hialurónico, el contorno de ojos That Fresh Take y el suero That JLo Glow.



Foto: Instagram @jlo



Kylie Cosmetics

La empresaria estadounidense Kylie Jenner tiene presencia importante en el sector de la belleza, comenzó con el lanzamiento en 2015 de unos kits para labios (delineador y labial) que se agotaron de inmediato y dio continuidad con el imperio de Kylie Cosmetics, que ofrece una gran variedad de productos de maquillaje. Los kits siguen entre los favoritos, tiene además labiales mate y gloss, polvos fijadores, iluminadores, productos para cejas, entre otros.

Posteriormente, siguió Kylie Skin, dedicada al cuidado de la piel, con limpiador, exfoliante, crema para contorno de ojos, aceite labial, y más. El año pasado sorprendió con una línea para bebés.



Foto: Instagram @kyliecosmetics

Martha Debayle Beauty Tech, de Martha Debayle

La comunicadora Martha Debayle no solo deslumbra a sus seguidoras al compartir un poco de su estilo cada vez que lanza una nueva colección de ropa con Ivonne, sino que ahora empezó a cautivar a las amantes de la belleza con su marca de maquillaje.



Foto: Instagram @mdbeautytech

Lo primero que Martha mostró a sus seguidores fue el lipstick mate, disponible en seis tonos, del nude al rojo. También ofrece delineador para ojos, crayón para labios, lápiz para cejas y base de maquillaje con ácido hialurónico, vitamina E y FPS 50.



Foto: Instagram @mdbeautytech



Rare Beauty, de Selena Gomez

En 2020, Selena Gomez compartió la noticia del lanzamiento de Rare Beauty, con un mensaje de exaltar la belleza natural desde la aceptación de quienes somos. Los productos favoritos de muchas son las sombras líquidas (Stay Vulnerable Eyeshadow Liquid) y los rubores, tanto el líquido (Soft Pinch Liquid Blush) como en crema (Stay Vulnerable Melting Blush).



Foto: Instagram @rarebeauty

La verdad es que es una línea muy completa, también tiene base de maquillaje, delineadores de ojos, máscara de pestañas, labiales mate y brillos, fijador de maquillaje, entre otros.



Foto: Instagram @rarebeauty

