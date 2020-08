Las suculentas son cactáceas que no necesitan mucha atención y son ideales para personas que van empezando en la jardinería, pero el que no requieran cuidados intensivos como los rosales, no quiere decir que las dejarás morir en su maceta.

Un toque verde en cualquier lugar da esa sensación de conexión con la naturaleza y estas pequeñas plantas son perfectas para lugares pequeños como una oficina o un departamento.

Cuando tenemos suculentas en el hogar, nos vamos por una idea muy vaga de que no necesitan un mantenimiento rutinario, por esa razón hemos decidido hablarte de los errores más comunes al cuidarlas.

Exceso de agua



Si observas las hojas de tus suculentas de color amarillo es posible que las estés ahogando. Recuerda que al ser de la familia de los cactus no requieren ser regadas con frecuencia y cuando lo hagas la tierra tiene que estar completamente seca.



Poca iluminación



La falta o exceso de sol, así como los cambios bruscos de la luz puede ser malo para estas plantitas, siempre tienes que preguntar cuál es el lugar ideal para colocarlas. Con esto nos referimos si pueden ir en el jardín, en una recamara o un lugar con poca luz. Son plantas muy sensibles, así que toma tus precauciones.



Macetas sin orificios de drenaje



Las macetas deben tener un orificio para drenar el exceso de agua, checa esto cada que compras una, pues es importante que tengan esta abertura. Si no, tu suculenta puede morir por retener demasiada agua.

En caso de que la maceta te encante y no tenga este orificio puedes hacerlos tú misma. Con un desarmador de cruz, girarás con tu mano haciendo un orificio pequeño, recuerda que dependiendo del tamaño de la maceta, es el número de agujeros que harás.

Ejemplo: Una maceta muy grande le puedes hacer dos muy pequeños separados para poder filtrar el agua. Si la maceta es muy pequeña (para un escritorio), puedes hacer uno.

Falta de riego

El exceso de agua las mata pero no regarlas, también. Necesitas darle agua para que no se muera, evita hacerlo con atomizadores y no inundes la maceta con la manguera, lo ideal es que cuando la tierra esté seca les pongas un poco de líquido para que la raíces puedan absorber el agua de la tierra.

Usar sustrato no adecuado



Usar un sustrato convencional para plantas de jardín es mortal para las suculentas. Este conserva mucha humedad y hará que se mueran al instante. Este tipo de tierra lo único que hará es crear hongos en las raíces y provocará la muerte de las plantas.

Usar un sustrato convencional para plantas de jardín es mortal para las suculentas. Este conserva mucha humedad y hará que se mueran al instante. Este tipo de tierra lo único que hará es crear hongos en las raíces y provocará la muerte de las plantas.