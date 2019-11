Uno de los fines de semana más largos y con algunas de las ofertas en productos y servicios más increíbles del año está a nada de llegar y, lo mejor, varias de nuestras marcas de fast fashion preferidas se han unido al movimiento con descuentos muy interesantes que, sin duda, nos invitan hacernos de una o varias prendas.

Así que si lo que deseas este Buen Fin 2019 es invertir en tu estilo, tienes como pretexto perfecto la temporada invernal. Date un gusto -bien pensado- e invierte en aquellas piezas que elevarán tus atuendos personales como siempre has querido. Puede ser ese abrigo o gabardina oversize que tanto te encantó, o las maxi botas que mueres por presumir en las futuras posadas. Incluso, ese suéter tejido con hombreras ochenteras que tanto viene para el invierno.

Sin embargo, uno de los grandes errores que siempre cometen las personas en estas épocas, tiene que ver con una mala administración del dinero. Por ello, si deseas aprovechar el Buen Fin al máximo y ser un comprador inteligente , te dejamos una guía de 4 pasos a seguir que te ayudarán a tener compras equilibradas.

¿Ahorro?

No te ha pasado que ¿por aprovechar las ofertas, tienes la sensación de estar ahorrando? Bueno, según expertos en psicología este tipo de pensamiento no nos ayuda a medir nuestras compras, sino todo lo contrario, ya que suele provocar que gastemos más de lo que originalmente teníamos planeado.

Como tip: Si vas a las tiendas, lleva sólo la cantidad exacta que planeas gastar, o en dado caso de que planees hacer compras únicamente en línea y necesites de tu tarjeta de crédito o débito, sé muy estricta con tus compras y solo adquiere lo que realmente vas a necesitar.



¡Está a meses sin intereses!

Esta opción es muy llamativa y cuenta con varios beneficios, por ejemplo, cuando es utilizada de manera adecuada, te da la posibilidad de obtener un artículo de precio elevado y pagarlo en mensualidades. Sin embargo, si no se logra planear correctamente, resulta ser un gran error, y tiempo después de haber adquirido el producto se vuelve complicado de pagar.

Como tip: Selecciona esquemas más cortos, de tres a seis meses sin intereses, pues esto ayuda a que estés alerta sobre tus gastos mensuales. También es recomendable hacer un cálculo antes de realizar la compra, en el cual pongas sobre la mesa el cargo extra y los gastos fijos de cada mes, si ves que es viable y tus ingresos no se quedan cortos, adelante.

Dejarse llevar por lo primero que ves

Un comprador inteligente no adquiere un producto o servicio sin antes compararlo con otro. No te dejes llevar por la fiebre del momento y analiza tus compras. Créenos, esto pasa muy seguido y resulta en compras hechas por impulso y no por una planeación eficaz.

Como tip: Antes de que inicie el Buen Fin 2019, revisa en línea otros costos, ya sea de la competencia o en la página web de la marca, anótalos para que los tengas presentes y así, cuando llegué la fecha, podrás estar segura si realmente estás aprovechando un buen descuento.



No ver otras opciones

Todos tenemos o conocemos marcas con las que ya nos sentimos cómodos o las utilizamos simplemente porque están de moda. Sin embargo, existen otros productos o marcas que ya damos por sentado y que cuentan con la misma calidad pero a menor precio.

Como tip: Hoy en día existen diferentes herramientas que te ayudan a verificar las características de los productos como celulares, tablets y computadoras, te sugerimos utilizarlas. También puedes darte una vuelta en lo comentarios de usuarios en línea, no hay mejor punto de vista que los compradores que ya usaron el producto o la prenda. La idea es comparar y llevarte la mejor adquisición al mejor precio.

