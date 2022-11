¿Y el cerebro digital en la Vasconcelos?

Parece que, desde su inauguración, la polémica y la mala fortuna no han dejado de seguir a la Biblioteca Vasconcelos. En tiempos recientes no se había sabido tanto porque la pandemia provocó que la biblioteca estuviera cerrada durante dos años. Esto no es ninguna novedad, así como tampoco lo es su reapertura paulatina entre marzo y abri de este año. Lo interesante de esto fue que, muy al principio, se dijo que el retorno a las actividades presenciales sería maravilloso; que las cosas irían sobre ruedas y que los servicios de la biblioteca estarían al máximo: todo con bombo y platillo, mejor que nunca. Pero lo último de lo que nos enteramos es que para los usuarios de la biblioteca no hay una red de internet disponible. Esta carencia, omisión o negligencia (como quieran llamarle), va más allá de lo curioso, afecta al público cautivo de la Vasconcelos que son los jóvenes que trabajan o estudian allí. ¿Por qué se quita una herramienta fundamental en uno de los recintos principales de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y cuya falsa promesa fue que a finales de este 2022 las 7 mil 474 bibliotecas públicas de todo el país contarían con acceso a internet?, ¿O es que la austeridad franciscana es tal que ya no alcanza ni para pagar el internet y pronto ni la luz?

Rueda... la prepotencia en Cultura federal

Rudeza y prepotencia innecesaria, dirían los clásicos, la que ejerció, nos cuentan, la semana pasada, Marisol Rueda Carro, directora de área de la Secretaría de Cultura federal. La funcionaria fue evienciada en redes sociales por Alex Medina, un fotoperiodistaque que acudió al Complejo Cultural Los Pinos a cubrir el desfile Original. El periodista acusa que fue amedrentado por la funcionaria quien le dijo que ella era “organizadora del evento” y por ello le exigió su nombre y medio. En el video que circula en TikTok, el fotoperiodista cuestiona un hecho central: el maltrato de las instituciones a los periodistas. (Escríbanos a [email protected])