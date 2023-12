El diputado federal Juan Carlos Romero Hicks fue presentado como el encargado de Educación, Ciencia y Tecnología en los foros ciudadanos para delinear el plan de gobierno de la precandidata del Frente Amplio por México (FAM), Xóchitl Gálvez, en caso de ganar los comicios presidenciales.

En el foro "Imaginemos el México que merecemos", llevado a cabo hoy en el salón Olmeca 6 del Pepsi Center WTC, estuvo presente el equipo de campaña de Gálvez, así como los encargados de cada unos de los temas que se abordarán en los foros. Entre los integrantes, cuya mayoría forma parte de Acción Nacional, se encontraban legisladores, sociedad civil y exfuncionarios como la editora Consuelo Sáizar, encargada de Cultura a quien se presentó en días recientes.

Su trayectoria destaca, principalmente, por la gubernatura de Guanajuato en el sexenio del año 2000, así como la diputación federal que ha ocupado en las LXIV y LXV legislaturas. De 2006 a 2011, dirigió el entonces Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Años atrás (1991-1999) fue rector de la Universidad de Guanajuato, donde se tituló en Relaciones Industriales.

Romero, además, continuó su formación académica en la Southern Oregon University con sendas maestrías en Ciencias Sociales y Administración de Negocios.

Sobre Sáizar destaca su trayectoria en el ámbito editorial, primero en Jus; luego, en Hoja Casa Editorial; trayectoria que fue reconocida en el año 2000 con el premio al Arte Editorial por la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem). Dos años después, de 2002 a 2009, fue director del Fondo de Cultura Económica (FCE), puesto que dejó para tomar la presidencia del entonces Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), hoy convertido en Secretaría de Cultura federal.

Tiene una maestría en Sociedades Modernas y Transformaciones Globales por la University of Cambridge; PhD en Sociología en la University of Cambridge, y maestría en Historia Intelectual por la University of Oxford. El año pasado asumió la dirección de la Feria internacional del libro de Monterrey y dejó el cargo en enero de 2023.

A la hora de tomar la palabra, Gálvez dijo que estos foros van a llegar a los municipios en el interior del país y que esta administración no ofrece educación de calidad. En el Informe PISA (Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes), México reportó un atraso de 20 años en Matemáticas. Se inclinó también por impulsar a los jóvenes, así como por la enseñanza de idiomas, las habilidades digitales, las escuelas de tiempo completo y las estancias infantiles.

"Hay que recobrar el tiempo perdido en la Educación", dijo y remarcó su apoyo absoluto al impulso de la Ciencia y la innovación (la industria aeroespacial, el entretenimiento y la Inteligencia Artificial).

Entre el público asistente al evento hubo figuras como Carlos Prieto, Arturo Saucedo y Silvia Cherem.