Visitante esquiva seguridad del Louvre y lanza un "pastelazo" a la Monna Lisa

Ni todas las medidas que el Museo de Louvre ha tomado para proteger a la Gioconda, o mejor conocida como la Monna Lisa, permitieron que saliera ilesa de un ataque, producido este domingo, por un hombre que arrojó un pastel a la obra de Leonardo da Vinci.

En cuanto el betún y todo lo demás ingredientes del pastel impactaron contra el cristal que resguarda el retrato de Lisa Gherardini, la mujer en quien se inspiró este retrato, las autoridades del museo parisino sacaron del recinto al hombre que propinó el acto.

Maybe this is just nuts to mebut an man dressed as an old lady jumps out of a wheel chair and attempted to smash the bullet proof glass of the Mona Lisa. Then proceeds to smear cake on the glass, and throws roses everywhere all before being tackled by security. ??? pic.twitter.com/OFXdx9eWcM

— Lukeee(@lukeXC2002) May 29, 2022