“Vamos por mejora en la calidad de la enseñanza musical”: Silvia Navarrete, directora interina del Conservatorio Nacional de Música

El 8 de septiembre, Silvia Navarrete, pianista que forma parte de la Orden de las Artes y las Letras de Francia y ganadora del Premio Coatlicue en 2009, fue nombrada oficialmente directora interina del Conservatorio Nacional de Música, una de las instituciones más importantes de su tipo en América Latina.

Navarrete toma el puesto para dirigir a una comunidad de mil 900 alumnos, tras días de tensión. Hace un mes, después de que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) designara al maestro Patricio Méndez como director del Conservatorio, alumnas hicieron tendederos de denuncia acusándolo de hostigamiento sexual y violencia psicológica, para más adelante iniciar dos paros de actividades la última semana de agosto. En casos así, hay protocolos de denuncia que estableció el INBAL, cuyo primer eslabón es un Comité de Ética que los evalúa.

Sin embargo, la comunidad se negó a utilizar los protocolos, con el argumento de que el Comité no protegía el anonimato de las víctimas. Sin seguir el protocolo y sin una sola denuncia formal, el 2 de septiembre, Méndez declinó el nombramiento para dar paso a su colega como directora interina.

En entrevista, Silvia Navarrete habla sobre los retos y prioridades al frente de una institución tan importante como el Conservatorio Nacional de Música.

¿Cuál cree que es el mayor obstáculo para alcanzar el diálogo con la comunidad?

Aún no empezamos pláticas, pero no veo obstáculos. Es muy importante el respeto a los Derechos Humanos y la reivindicación de los derechos de la mujer.

¿Cree que la justicia debe ser punitiva o restaurativa?

Obviamente todos tenemos la idea de que la justicia debe ser restaurativa. Aunque también hay casos donde debe ser punitiva: un psicópata, por ejemplo, alguien que no tiene remedio, requiere otro tipo de canales. Yo creo que normalmente la justicia debe ser restaurativa.

¿Usted llega con la intención de apaciguar a los alumnos o de alcanzar consensos?

No hay que apaciguar nada. Hay que establecer bien los límites, las reglas para una mejor convivencia. Es necesario actualizar a los maestros en cuestiones pedagógicas para que tengan una forma de enseñanza más positiva. Mi generación soportó regaños e insultos tremendos, pero eso era común. Es algo que se viene arrastrando desde la enseñanza en el siglo XIX.

¿Qué opina de que no se hayan querido utilizar los medios de denuncia del INBAL?

Los docentes y los alumnos estamos recibiendo por parte del INBAL el mensaje en el que nos indican que hay canales para cualquier tipo de denuncia o atropello que pueda haber. Hay cosas que deben llevarse por cauces legales, por eso tenemos leyes, vías de denuncia, ¿por qué no lo hicieron de esa forma? Lo ignoro, aún no puedo dar una opinión.

¿Cree que Patricio Méndez hizo mal al renunciar?

Yo no conozco a fondo cuál fue la situación del maestro Patricio Méndez. Me parece triste cómo sucedió todo. Creo que se debieron seguir los cauces legales.

Entiendo que usted ya tiene un diagnóstico a corto plazo del Conservatorio

Hay un diagnóstico a muy corto plazo del estatus del Conservatorio Nacional de Música. Recién estoy viendo con mucho detenimiento todo lo que tenemos; aunque desde hace tiempo, la directora de Bellas Artes y yo misma, sin tener ninguna otra intención, estábamos haciendo un diagnóstico de las necesidades del inmueble, que es un inmueble protegido.

Venimos del confinamiento y todo se deteriora un poco más cuando no se está usando. Ya dos años transcurridos en el edificio son bastantes, sin olvidar que las construcciones del arquitecto Mario Pani fueron hechas para durar muchos años, los materiales están muy bien pensados, pero de todas formas hay mucho que hacer de mantenimiento. Ya empezamos con algunas cosas; esperamos poder continuar el mantenimiento y la modernización con el nuevo presupuesto.

¿Cuáles son sus objetivos en términos académicos?

Estamos en un consenso que irá por academia, viendo cuáles son las necesidades y las propuestas de todos para tener un acuerdo de mejora de la calidad de enseñanza. Tenemos planes de estudios que el exdirector, doctor David Rodríguez de la Peña, ya había dejado avanzado. Son mil asuntos que estoy atendiendo, uno por uno, con calma y con rigor. Pero quizá lo más importante, porque con esto se puede todo, es tratar de reunir fondos. A nosotros nos dan un presupuesto anual, pero con la pandemia todo ha sido muy castigado, siempre se necesitan más recursos, sobre todo en un inmueble con el tamaño de éste. Los pianos, los instrumentos, ya tienen muchos años de uso. Estamos proyectando conseguir los recursos para comprar nuevos, arreglar los que tenemos.

Respecto a la infraestructura, ¿qué cambios se aplicarán concretamente?

En el auditorio Silvestre Revueltas hay unos murales de José Clemente Orozco que hay que limpiar, darles mantenimiento a través del CENCROPAM (no tiene daños graves), cambiar butaquería, tapetes. Estamos haciendo una lista de prioridades para cambiar todo lo que es necesario cambiar. En el auditorio al aire libre vamos a poner bien las gradas. Ya sea que pongamos una velaria o bancas. Un plan es tener red en todo el inmueble para que todos los jóvenes puedan consultar partituras de forma digital. Los muros del edificio son muros muy gruesos, por lo que tenemos que hacer un estudio previo que ya echamos a andar.

Aunque usted está en interinato, ¿cómo va a aterrizar el plan de mejora?

Antes de la pandemia ya habíamos programado en el Año Beethoven una serie de conciertos de música de cámara para reunir fondos. El primero era a finales de marzo de 2020 y el día 19 cerró todo por el confinamiento. Desde entonces estamos con una especie de diagnóstico, sin que hubiera un interés específico en la dirección. Sólo buscaba mejores condiciones de trabajo. Tenemos la intención de reunir fondos con conciertos de música de cámara. Hay un plan a largo plazo para que ya sea yo, u otra persona, quien lo lleve a cabo, para mejorar la calidad en la enseñanza. Queremos elevar el nivel de ejecución de los estudiantes.

¿Cuáles son sus líneas de acción con otras instituciones?

Queremos tener más contacto con las instituciones de otros lugares del mundo, a través de las embajadas o de los mismos directores, para tener intercambios y enriquecer nuestro nivel. Para nosotros es muy importante aportar todo lo que tenemos. Este mundo es más pequeño, todos estamos comunicados.

También queremos lograr redes multidisciplinarias. Para ello tenemos que mejorar la comunicación con las otras escuelas que pertenecen al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura —las escuelas de iniciación, de danza, de teatro— para poder combinar y presentar eventos, conciertos, obras de teatro, óperas, aprovechando las escuelas de arte y teniendo una interacción entre unas y otras. Creo que todos podemos enriquecernos: los de teatro, teniendo música en vivo; nosotros, con actores en puestas de escena de ópera, por ejemplo.

Algo muy importante para mí, como investigadora, es la biblioteca. Desde hace muchos años he estado en una labor de rescate de nuestro acervo musical pianístico. La biblioteca es fundamental y ha estado de lado, aunque hace dos años se logró catalogar la música del siglo XIX del fondo reservado. Pero aún falta catalogar y digitalizar todo. Los chicos ya no traen partituras, traen iPads. Yo estaba a cargo de la parte de piano de la Maestría en Música Mexicana. Es el primer posgrado que se logra tener en el conservatorio. Es infinito lo que hay que hacer. Muchos compositores mexicanos del siglo XX se quedaron así, sin más. Si la música no se interpreta, no se toca, pues no existe. Recuperar el acervo de la música de la época virreinal hasta nuestros días es una labor gigantesca que abarca tanto la recuperación a nivel físico, la digitalización, como hacerla sonar. Los chicos de la maestría de música mexicana han recuperado muchas obras. Tenemos un tesoro y una tarea que nunca va a terminar.

¿Cuáles son las ventajas y desventajas que hay frente a otras instituciones?

Si nos comparamos con conservatorios como el de Moscú, sí estamos en desventaja. Pero justo nos queremos acercar a ellos, y a otros conservatorios con una gran producción de músicos de altísimo nivel, para conocer sus planes de estudios, sus acervos. En un escenario así, estamos en desventaja. Pero si hablamos de talento, a México le sobra. Somos un país de talento, musical. Es importante desarrollar ese potencial. La meta es que todos en este plantel obtengamos la excelencia en la música. Nos interesa actualizar y modernizar los planes de estudio. Y que, a partir de esto, los maestros tengan cada vez más un mejor nivel de enseñanza, con master clases, conferencias, cursos y sistemas de trabajo muy bien estructurados.