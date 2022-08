Ute Lemper interpretará clásicos del cabaret con arreglos orquestales

Las canciones ya clásicas que compuso Kurt Weill, “Ne me quitte pas”,de Jacques Brel, y las “queridísimas piezas” de los cabarets alemanes y franceses serán interpretados el próximo 10 y 11 de septiembre por la cantante Ute Lemper con arreglos de la Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México (OFUNAM) y el también contratenor, pianista y violinista, Iván López Reynoso, como director invitado.

La línea general del programa es, en palabras del director, el cabaret sinfónico, aunque también se incluirán canciones de tango. “Un programa redondo, atractivo, de fácil digestión y altísimo disfrute” —señala López Reynoso—, que será ensayado en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario los días previos a los dos conciertos. “Su corte es más dinámico, menos regular, dentro de lo que podría ser la temporada de una orquesta”, afirma López Reynoso en entrevista exclusiva.

“Ute Lemper ya se ha presentado con anterioridad en nuestro país, pero nunca ha cantado con la OFUNAM. Insisto en que para la orquesta no es un repertorio habitual; es decir, es novedoso. Con la orquesta, que es muy versátil, yo he podido, en los diez años que llevo dirigiéndola, hacer una variedad inmensa de repertorios: desde la Sonora Santanera hasta estrenos mundiales de compositores nacionales, pasando por la ópera y la música antigua”.

La orquesta, detalla, tiene la oportunidad de “sacarle mucho partido” al programa. “En los ensayos, desde luego, primero estaré yo con los músicos y luego se incorporará Lemper para hacer el trabajo de ensamble y practicar, ponernos de acuerdo, tomar decisiones, velocidades y respiraciones”. Aunque hasta el momento, precisa López Reynoso, él no ha tenido comunicación directa con la cantante, el plan de ensayos se está definiendo a través del Patronato de la OFUNAM, A. C., que está a cargo, junto con la Dirección de Música de la UNAM, de la organización y coordinación del evento.

“La orquesta me invitó a dirigir el concierto. Me entusiasma que tenga un programa extraordinario. Estos conciertos se suelen hacer con distintas temáticas, año con año, pero ésta es la primera vez que se realiza con Lemper. En 2016 trabajé también en un programa del patronato con la Sonora Santanera”, afirma.



Iván López Reynoso ha dirigido varias orquestas del país. Foto: Jesús Cornejo

Ahora el repertorio fue definido por la propia cantante y actriz alemana que en 1998 fue reconocida con el Premio Laurence Olivier, uno de los más emblemáticos del teatro británico. “Ella, un referente incuestionable de la música de cabaret internacional, es la invitada de honor. Será un programa magnífico”.

Sobre el reto que implica trabajar junto a una artista como Lemper, López Reynoso dice que ve la experiencia como “un acontecimiento emocionante. Yo soy extremadamente fanático de ella: tengo sus discos, la he visto en vivo y ésta será la primera vez que trabajemos juntos”.

También dice estar familiarizado con la música que Lemper interpreta. "Yo he hecho bastante de Kurt Weill y conozco el repertorio que canta Lemper. También he tenido ya la oportunidad de verla interpretar el programa en el que trabajaremos, por lo que no me siento ajeno a ninguna pieza. Al contrario, es un repertorio cercano por la afinidad que me despierta”.

Lemper es descrita por el director como una estrella “grandísima".

"Yo he tenido el privilegio de acompañar artistas y solistas de primer nivel. Por fortuna, dentro de mi carrera, mi perfil ha sido versátil, algo que me ayudará a enfrentarme a un proyecto tan atractivo como éste. En términos prácticos, hacer un repertorio de cabaret con orquesta es un sueño hecho realidad, y Lemper es la referente mundial para llevarlo a cabo”, señala el director que el pasado 20 de agosto celebró su función lírica número 200 con la compañía Santa Fe Ópera de Nuevo México y que se ha presentado en escenarios de Estados Unidos, Italia, Alemania y Perú, entre otros países.

Los dos conciertos serán en la Sala Nezahualcóyotl (10 de septiembre, a las 20:00 horas; 11 de septiembre, al mediodía). Los boletos van de $600 pesos a $1,200 pesos, según el área de butaquería. Más información en: boletoscultura.unam.mx.