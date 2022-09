El 7 de octubre se presentará la coreografía “Lemniskata” en el Festival Cultura UNAM 2022, obra del performer y arqueólogo Lukas Avendaño que tiene como objetivo reflexionar sobre los elementos patrimoniales de Jalisco y poner en escena una reflexión y exhaltación sobre los “mujerismos” que atraviesan a las sociedades actuales.

La coreografía se compone por 14 bailarines hombres y una mujer y pretende brindar al espectador una experiencia estética que cuestione los la estigmatización de las mujeres en la sociedad. Además, hace una comparación del término “mujerismo” con “muxerismo”, concepto que Avendaño ha reflexionado a través de la danza, el performance y la escritura en su demás repertorio.



Foto: Cultura UNAM

Para hacer una unión entre las artes escénicas y la arqueología, temática que atraviesa a Lemniskata, Avendaño considera que es necesario reflexionar sobre las ciencias sociales para crear historia y conciencia. “Desde nuestras profesiones nos corresponde cuestionar y hablar de las problemáticas sociales para generar mejores condiciones humanas; desde mi posibilidad, el escenario, cuestiono y lo hago con un sentido de responsabilidad”, dijo.

El artista también reflexionó sobre la desaparición y asesinato de su hermano como un hecho que lo impulsa a seguir creando piezas y coreografías.

“En tanto la desaparición y los asesinatos sean hechos que sigan en la realidad de México, mi obra gira en torno a esas reflexiones, a demandar que exista esclarecimiento de hechos que duelen y lastiman las realidades de los individuos”.

Sobre Lemniskata, Avendaño comentó que el resultado final fue un trabajo de introspección en Jalisco.

“Cuando yo iba a los municipios para conocerlos y apreciar sus patrimonios, no fui con la intención de saber, sino con la intención de sentir; los habitantes me contaban historias, me dejaban conocerlos y a partir yo detectaba signos y símbolos, a veces incluso en el silencio yo caía en cuenta de ellos, poco a poco se fue configurando Lemniskata, nace de un ejercicio de autorreflexión de los sentires nuevos”.



Foto: Cultura UNAM

Avendaño concluyó con la experiencia que le brinda ver y participar en la puesta en escena.

“ A pesar de que en el 80 por ciento del tiempo que dura la coreografía hay 14 cuerpos masculinos, eso no quita que la presencia de la mujer está implícita como un gesto inconmensurable, como un gesto que abraza; a donde nos puede remitir apreciar Lemniskata es al origen del tiempo, al origen de las cosas, así lo quiero pensar”.

Lemniskata se presentará el 7 de octubre a las 17:30 horas y a las 19 horas en la Sala Miguel Covarrubias en el Centro Cultural Universitario como parte de la programación del Festival Cultura UNAM 2022.

