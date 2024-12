GUADALAJARA. —La UNAM ha establecido una tradición, hacer de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara el espacio para presentar dos de sus eventos libreros más emblemáticos. Ayer anunció que la Fiesta del Libro y la Rosa se llevará a cabo del 25 al 27 de abril, teniendo como tema central: “Exilio, memorias y reencuentros”; y que la FILUNI, su feria del libro universitario, se realizará del 26 al 31 de agosto, teniendo como Invitada de Honor a la Universidad de Chile, además indicó que por primera vez tendrá como invitada a una editorial académica, que será Siglo XXI Editores.

Rosa Beltrán, coordinadora de Difusión Cultural de la UNAM, informó las dos novedades acompañada de la directora de la FIL Guadalajara, Marisol Schulz, así como de la vicerrectora de la Universidad de Chile, Pilar Barba, y del director general de la editorial Siglo XXI, Carlos Díaz. “FILUNI es nuestra Feria del Libro académica y que ha resultado ser también un prodigio igual que la Fiesta del Libro y la Rosa de un modo distinto”, afirmó.

Marisol Schulz, directora de la FIL Guadalajara, y Rosa Beltrán, titular de Difusión Cultural UNAM, en la presentación de los encuentros de la Universidad. Foto: UNAM

Beltrán aseguró que la Fiesta del Libro y la Rosa abordará el tema del exilio, de este fenómeno de salir o no salir, de adaptarse o no adaptarse, regresarse o no regresarse, de exilio y tránsito. Algunos de sus ejes temáticos serán fronteras en evolución, hibridez y transiciones, migración en todas sus formas, migración centroamericana y el contexto actual en México, memoria y desaparición en México, mujeres buscadoras.

Mientras que para FILUNI diseñan un programa que se nutre de muchas miradas para hablar de lo que une a México y a Chile y los temas que tocan el corazón de toda América Latina, a través de ejes como género y feminismos. Celebrarán la figura de Gabriela Mistral, la gran poeta chilena de la que en 2025 se celebrarán 80 años de que recibió el Premio Nobel y sigue siendo la única autora latinoamericana que lo ha obtenido; pero también hablarán de derechos humanos y cultura de paz, un eje transversal de la UNAM, y de los pueblos y lenguas indígenas.