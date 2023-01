¿Una tercera cineteca en la capital?

En su conferencia de prensa más reciente, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, dijo que la sala de cine del Complejo Cultural Los Pinos será parte de un complejo de cinetecas, conformado por la que está en la avenida México Coyoacán y la nueva cineteca que integra el proyecto Chapultepec: Naturaleza y Cultura. Esto ampliará la oferta cultural para quienes viven en Santa Fe. Pero, ¿a qué se refería exactamente Frausto? Porque, de tener una tercera cineteca, se trataría de un nuevo proyecto cultural al interior de Los Pinos en donde no sólo se proyectará cine sino que ésta llevará a cabo las tareas de preservación, investigación, etc. que debe tener una cineteca que se haga llamar como tal. De ese proyecto nadie ha dicho una palabra. ¿O se habrá equivocado Frausto y se trata de una simple pantalla en donde se proyectarán pelis y ya?, ¿qué raro que la secretaría se equivoque, no?



La inacción institucional ante el cuidado de obra con declaratoria

En esa misma conferencia se abordó el tema del traslado de las obras del Museo Dolores Olmedo al Parque Aztlán, en Chapultepec. La polémica que rodea esta mudanza es porque se cuestiona que las piezas, entre las que hay pinturas con declaratoria de Monumento Artístico como las de Diego Rivera y Frida Kahlo, dejen su hogar en Xochimilco, como se estima estableció la mecenas Dolores Olmedo en su fideicomiso al “pueblo de México”. Al respecto, Marina Núñez Bespalova, subsecretaria de Desarrollo Cultural, dijo que el INBAL no ha intervenido porque no se les “ha planteado”... Entonces, ¿las autoridades no trabajan por iniciativa propia? Núñez Bespalova dijo que estaban en “semáforo preventivo”, lo que sea que signifique, pero quizás sería mejor si las autoridades reaccionaran a la preocupación de la comunidad cultural y de xochimilco y verifiquen si el traslado infringe o no la ley, y aclaren la situación jurídica de este movimiento. Escribanos a [email protected]