“Al entrar a la ciudad (de México), los reos liberados, y posiblemente algunos desertores y ciudadanos hostiles, dispararon contra las tropas. Las calles estaban desiertas, y el lugar presentaba la apariencia de ‘una ciudad de muertos’, con la excepción de los disparos de personas invisibles desde las azoteas. Bajo esta balacera, el teniente coronel de mi regimiento, Garland, fue herido de gravedad. El teniente Sidney Smith también fue herido mortalmente. Por su deceso, unos días después, ascendí al grado de primer teniente”, escribió en sus memorias el soldado y político estadounidense Ulysses S. Grant (1822-1885), quien fuese reconocido como un valeroso combatiente y un soldado con calidad humana, que admiró el patriotismo mexicano y la fuerza del ejército contra el que luchó en la guerra méxico-estadounidense (1846-1848).

Grant, distinguido miembro de las fuerzas armadas y el 18 presidente de los Estados Unidos, plasmó en sus memorias los recuerdos de las batallas que libró, así como sus apreciaciones de un México rural, abatido por la pobreza y la desigualdad. Pero reconoció la valentía de los soldados mexicanos, a quienes llamó “igual de patriotas que mis camaradas”.

Las memorias de Grant, que han sido un rico objeto de estudio para historiadores y antropólogos, llegan en una nueva edición de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, la cual lleva por título Memorias de la Guerra del 47 (2023), un libro que fue seleccionado y presentado por el historiador Pablo Mijangos y González. La traducción fue obra de la historiadora Erika Pani Bano, de El Colegio de México.

Ulysses Grant, el soldado que cuestionó la guerra con México

De acuerdo con Mijangos, la intención de este material es reunir en un tomo aquellas memorias que permitan ver los acontecimientos de la guerra entre Estados Unidos y México desde una mirada neutra, desde una narración verídica que reconozca la valentía, el coraje y patriotismo de los soldados mexicanos, pero también dejar en claro que la estrategia estadunidense y los recursos favorecieron al país vecino para salir victorioso.

“Los soldados rasos mexicanos eran indudablemente valientes, pero estaban mal vestidos y alimentados; eran reclutados por la fuerza y rara vez se les pagaba. Para colmo, se hallaban sujetos al mando de oficiales sin suficiente experiencia, que abandonaban las batallas después de un rato, no porque estuvieran derrotados, sino porque ya habían peleado lo suficiente”, describió Mijangos en el prólogo del libro.

Para el historiador, las memorias de Grant son un recordatorio de las tensiones constantes entre México y Estados Unidos, y una demostración de que, incluso en los conflictos más sangrientos, se ha podido llegar a consensos, negociaciones y la palabra ha sido utilizada por encima de la violencia.

“Estas memorias cobran hoy relevancia en su apuesta por una historia que sirva para trascender el pasado, para reconciliar a propios y extraños, y ya no para honrar causas perdidas ni para revivir constantemente los conflictos de otro tiempo. Esta generosidad liberal nos hace demasiada falta en esta época y polarización sin fin”, apuntó Mijangos.

El soldado y el humano

En entrevista con EL UNIVERSAL, la historiadora Erika Pani Bano explicó la conformación del libro, ya que se eligieron tres capítulos (memorias) que muestran diferentes facetas de Ulysses S. Grant.

“Esta selección que hizo el Doctor Mijangos es muy particular, estos textos hablan de la formación de Grant como joven militar, y también de su experiencia en la guerra, de cómo reflexiona el fenómeno de la guerra”, explicó.

De acuerdo con la historiadora, Grant vio la guerra de Estados Unidos contra México como algo horrible y vergonzoso, aunque no permitió que sus juicios lo nublaran para ser un soldado de elite, para ser alguien decidido a ganar batallas y ganar las guerras.

“El testimonio de Grant nos habla de él como un soldado profesional, de sus batallas, pero no se queda sólo en descripciones. Lo interesante de sus memorias es que nos dice que esa guerra fue injusta, del uso de la fuerza contra un país vecino con quien debía haber relaciones amistosas, él narra con cierta decepción lo que su país estaba haciendo”, detalló Pani Bano.

El libro está conformado por los capítulos “Vida Militar. Causas de la Guerra Mexicana”; “El avance sobre la Ciudad de México” y “Los soldados mexicanos y la negociación de paz”, en los que Grant brinda descripciones y reflexiones sobre los hechos que vivió en momentos cruciales de la guerra méxico-estadounidense.

En esta selección de memorias se aborda también la guerra civil estadounidense (1861–1865), a la que el soldado describió como “una consecuencia de la guerra contra México; dado que las naciones, como los individuos, son castigadas por el tamaño de sus transgresiones, Estados Unidos se condenó a sí mismo a la guerra más sangrienta y costosa de los tiempos modernos”, escribió Grant.

Un punto que destacó Pani Bano es la apreciación que tiene Grant por los soldados mexicanos, a los que describió como “valientes y un arrojo similar al de sus compatriotas”.

“Grant vio unos soldados que pelearon con gran valentía y con un arrojo parecido al de sus compañeros de batalla; él expresó que los soldados estadounidenses ni eran moralmente superiores, ni incluso militarmente, y tampoco menospreció a los mexicanos, no los veía como cobardes ni que no supieran pelear, reconoció que esos combatientes estaban rebasados, sin armamento, mal alimentados, mal resguardados, él no acepta la versión moralmente satisfactoria de Estados Unidos, vio una realidad socialmente compleja y ese es el valor de sus escritos”, explicó Pani Bano.

En ambos conflictos, explicó la historiadora, Grant se sintió avergonzado e incluso deprimido, ya que “las guerras eran espantosas para él”.

“Como soldado no dejó que sus apreciaciones de la guerra nublaran sus objetivos, que eran básicamente liderar sus tropas y ganar”, detalló.

Abundó en que, a pesar de notar la nobleza y pobreza del pueblo mexicano, eso no lo hizo desistir de su misión como soldado. “En las batallas ocurridas en la Ciudad de México describió que, a pesar de su visión amable de los mexicanos, no se detuvo y siguió atacando, su misión era tomar la capital y así lo hizo”, dijo la historiadora.

Sobre la selección de los capítulos para la conformación del libro, Pani Bano expresó que Mijangos y González hizo una gran selección para mostrar “una visión de Grant el hombre y Grant y la guerra con México”.

Vigencia de las memorias

Tal y como el investigador Mijangos y González, la historiadora ve en los escritos de Ulysses S. Grant una vigencia que se puede trasladar a las tensiones actuales entre México y Estados Unidos.

“Al igual que lo hace el doctor Mijangos en su introducción al libro, es importante que recordemos esta historia en un momento donde la relación entre México y Estados Unidos es tensa, porque lo problemas ahí están, nadie se los está inventando, ahí está el problema de la migración, de la integración económica. Claro que no hablamos de una guerra donde se pierde territorio, pero los conflictos siguen entre los dos países”, apuntó.

Añadió que el testimonio de Grant debe servir para mirar a la historia desde otros lugares y, especialmente, en cuestionar a la historia elaborada por los gobiernos y las elites.

“Vino a derrotar a México, claro, pero cuestionó el cuento que le contaron los políticos americanos para justificar la guerra, esa no era la verdad absoluta; creo que su testimonio es sano y muestra que no todos los personajes de esa guerra eran extremadamente patriotas, hubo muchos que tuvieron una visión legítima de lo que sucedió y reconocieron la complejidad de la sociedad contra la que lucharon”, concluyó Pani Bano.