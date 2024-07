Por lo menos desde hace año y medio, aunque en realidad marcan el principio de la debacle a finales de 2021, la editorial española Turner, con medio siglo de historia ( se fundó en 1973), y con 15 años establecida en México (marzo de 2009), ha incumplido el pago de adelantos por contratación de libros y pago de regalías por títulos publicados de 2021 a la fecha, han denunciado, a través de redes sociales, autores mexicanos como Brenda Ríos y Mauricio Montiel Figueiras, a cuyas voces se suman otros autores como Diego Olavarría, Eduardo Huchín y Gabriel Bernal Granados, quienes dan cuentan de la situación de esta editorial emblemática por su apuesta por el ensayo y textos de no ficción, a través de su sello Noema.

El pasado miércoles, en Facebook, la escritora Brenda Ríos, quien tiene publicados con Turner dos libros, Raras. Ensayos sobre el amor, lo femenino, la voluntad creadora y Hombres de verdad, y que incluso fue editora de Turner medio año, denunció el incumplimiento de su contrato por parte de la editorial que dirige el administrador español Leonardo Loscertales, así como el cierre de la oficina que la editorial tiene en México. Una situación que ha hecho visible la crisis económica por la que atraviesa desde hace varios años, pero también la falta de ética y desprecio con la que trata a los escritores que, como apunta Mauricio Montiel, son el primer eslabón en la cadena editorial: “sin autores no hay editores”.

Ríos, quien conoció “el caos” desde adentro, asegura que desde que al editor Ricardo Cayuela ya no le renovaron su contrato como director editorial Turner España, “ya no hubo dinero en Turner México y entonces Turner México se congela desde hace año y medio y los libros se distribuyen por inercia”.

Lee también: "Delay", pieza interdisciplinaria sobre el paso del tiempo y la humanidad, se estrenará en Bellas Artes

Montiel, autor de Un perro rabioso: Noticias desde la depresión, publicado en 2021, dice que es “la historia de una debacle editorial brutal”, que apunta a que está editorial que era celebrada por hacer libros muy cuidados, se va a quedar sólo como Turner España, pero con este modelo de servicios editoriales y hacer Coffe Table Books. “Al parecer desde que llegó Santiago Fernández de Caleya (el anterior dueño) a la editorial, fue como la crónica de una muerte anunciada, entonces nos quedamos un montón de autores publicados aquí en México específicamente, sin mucho”, dice y agrega: “hasta donde sé, vi que acaban de estar en un stand en la Feria del Libro de Madrid con firmas de autores españoles, pero no sé cómo estará el tema de los derechos de todos los autores españoles, los autores traducidos y de los propios los traductores”.

Ríos y Montiel son parte de un grupo de autores que publicaron con Turner, en su sello Noema, en tiempos de Ricardo Cayuela, quien apostó por abrir los horizontes del catálogo con autores mexicanos como Pablo Soler Frost, Fernando Fernández, Diego Olavarría, Gabriel Bernal Granados y Eduardo Huchín, entre otros, que hoy siguen viendo sus libros a la venta en librerías físicas y en plataformas digitales, pero no han recibido pagos con sus regalías por ejemplares vendidos ni les han pagado adelanto.

El escritor, traductor y editor Gabriel Bernal Granados, quien publicó con Turner, en 2021, el libro Leonardo da Vinci. El regreso de los dioses paganos, califica esta actitud de la editorial con sus autores como un “penoso y triste asunto”. A él le contrataron el libro sin pago de adelanto por la situación de la editorial en la pandemia, pero se comprometieron a pagarle regalías de manera muy puntual e incluso antes de lo estipulado en los contratos ordinarios que se firman con los autores. “Pasa el tiempo, se publica el libro, y esto no sucede. No hay corte de regalías, las tuve que gestionar a través de una inconformidad que firmamos varios de los autores de Turner, donde se hablaba de las anomalías en cuanto a los cortes y a los pagos; sin embargo, los pagos nunca se produjeron, nunca me pagaron adelanto, nunca me pagaron regalías”.

Lee también: Olga Tamayo: pareja del genio de la pintura y cerebro de su éxito en el mercado del arte

En tanto, el cronista y ensayista Diego Olavarría, autor de Honduras o el canto del gallo, asegura que su contrato, firmado los primeros meses de 2022, estipulaba el pago de un adelanto, que no se efectuó. “El libro se fue a imprenta y el adelanto nunca llegó, cosa que ya es una práctica irregular… avanzamos con la publicación, con la promoción, seguí insistiendo en el tema y a la fecha no me lo han pagado, son más de dos años y medio y nada”.

Hace un año les mandaron desde Turner a varios autores acuerdos para “el pago de este adelanto, porque se lo deben a más de una persona, y quedamos con ellos en darles incluso flexibilidad para que fuera más sencillo para la editorial. Yo acepté un acuerdo de pago a meses, pero tampoco se materializó”.

Una acción deplorada por el escritor, editor y músico Eduardo Huchín Sosa, quien cuenta que, en su contrato, “Turner había prometido un adelanto, que nunca llegó. Cuando el libro, por fin salió al mercado, cumplí con mi parte: hice todas las presentaciones que me fueron solicitadas y ofrecí las entrevistas pactadas. La editorial, en cambio, no cumplió: no me dio las regalías que me correspondían. Es más, ni siquiera he recibido información respecto a la venta de mis libros”.

También cuenta que la contratación del libro, las gestiones de promoción y los primeros intentos por hacer que cumplieran el contrato se dio a través de su agente literario. “El año pasado hubo un acercamiento con la promesa de resolver el adeudo, pero esas pláticas no fructificaron cuando nos plantearon un plan de pagos totalmente injusto. A últimas fechas, yo quise seguir con las conversaciones, pero Turner en España sufrió muchos cambios y perdí comunicación con ellos”.

Lee también: La escritora Alice Munro acusó a su hija de mentir sobre los abusos sexuales que sufrió, según Policía

Todos los escritores coinciden en la pésima y penosa actitud con la que ha actuado la dirección general de la editorial a cargo de Leonardo Loscertales. Brenda Ríos y Mauricio Montiel, quien incluso fue el primero, en 2023, en denunciar el incumplimiento y adeudo por parte de Turner, cuentan que como respuesta les pidió rescindir los contratos y retirar sus libros de librerías y destruirlos.

El UNIVERSAL solicitó entrevista con Loscertales, vía correo electrónico. Respondió que el problema es que él se acaba de incorporar a la editorial en marzo y que está “abordando varios asuntos muy importantes y pendientes que me han retenido de viajar a México hasta la fecha, apreciaría su paciencia y comprensión mientras resuelvo estos asuntos”. Y agrega: “Ni mucho menos se contempla el cierre de la filial mexicana. De hecho, nuestro plan es retomar la esencia de Turner en México, enfocándonos en los libros de arte e ilustrados con un enfoque mexicano y una distribución global”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.