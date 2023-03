Trienal de la Asociación de Arte para América Latina reflexionará sobre la importancia de los archivos históricos

Por primera vez en México, la Trienal de la Asociación de Arte para América Latina (ALAA, por sus siglas en inglés), se llevará a cabo en México con tres sedes, el Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) y el Museo Franz Mayer.

La sexta edición de la TRIENAL ALAA llevará por título “Encuentros con el archivo en el arte latinoamericano y latinx”, la cual buscará analizar y reflexionar sobre la importancia de los archivos, para replantear problemáticas que el arte contemporáneo aborda en tiempos recientes, tales como el feminismo, la migración, la pandemia y el cambio climático.

En entrevista, Amanda de la Garza, directora de Artes Visuales de la UNAM y del MUAC, explicó que la importancia de esta trienal radica en que congrega a especialistas de diversas áreas del arte y las ciencias sociales de América Latina para reflexionar sobre problemáticas comunes.

“La reunión de expertos de diferentes departamentos de instituciones y universidades de diferentes partes del mundo permite tener una conversación transversal sobre algunos ejes clave sobre la investigación en la historia del arte en América Latina; que tenga lugar en México es algo relevante, dada la historia cultural y artística del país”, expresó.



Sobre la temática de la edición, que tiene como finalidad replantearse el estudio de los archivos, De la Garza apuntó que estos son una base sólida para la investigación artística en México. “El propio MUAC tiene una amplia cantidad de archivos, el tema de investigar desde archivos claro que es un tema relevante para la historia del arte. Esta trienal se plantea reconducir ciertas discusiones o temas de investigación, que abordan el giro decolonial en las artes y en las ciencias sociales, también se tocan temas de género y feminismo”

Este encuentro reunirá a más de 40 ponentes de Colombia, Ecuador, México, Estados Unidos y Reino Unido, pertenecientes a 28 instituciones, entre las que destacan Columbia University; Cornell University; Getty Research Institute; The Institute of Fine Arts, New York University; Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM; National Gallery of Art de Estados Unidos; Universidad de los Andes; University of California Los Angeles; University of Essex; University of Pennsylvania y The University of Texas at Austin, entre otras.

A través de seis paneles se abordarán temas relacionados con estrategias feministas contra los borramientos en la historia del arte; cómo confrontar las narrativas hegemónicas para expandir los archivos; lo digital y lo efímero en la construcción de archivos; el valor representacional de la memoria y la política; los despliegues curatoriales y la circulación en archivos alternativos; el performance y el videoarte en la redefinición de los archivos, y contar historias a través de los archivos.

Además, el encuentro contará con dos conferencias magistrales: la primera a cargo de Rita Eder, Daniel Escoto, Cristóbal Jácome y Elva Peniche, titulada “Re-escrituras desde los archivos: Desafío a la estabilidad y los nuevos relatos”, y la segunda, “Back to See the Future: Remapping the Colonial Archive”, impartida por Sandy Rodríguez.

En la inauguración, que se realizará mañana 15 de marzo en el auditorio del MUAC, participarán Amanda de la Garza; Ana María Franco, presidenta de ALAA y profesora de la Universidad de los Andes; Angélica Velázquez, directora del Instituto de Investigaciones Estéticas y Deborah Dorotinsky.





