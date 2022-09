Traman golpe a la cultura en el IMER

El Instituto Mexicano de la Radio (IMER), sin duda la emisora pública más importante del país por su cobertura, tecnología y diversidad de contenidos, está a punto de sufrir un tremendo golpe: de un plumazo desaparecerán el noticiero cultural de su barra programática. Nos cuentan que en una junta con productores y creativos, la semana pasada, el equipo informativo comandado por Elia Baltazar ha decidido sacar del aire El Andamio, noticiero cultural del grupo radiofónico después de más de 20 años de dedicarse media hora, al menos, a la información cultural. A la funcionaria, que no ha brillado por sus buenas gestiones, al parecer le falta iniciativa para mantener este importante espacio y se le ocurrió que para salir adelante sacará del aire el noticiero cultural en estos días, para comenzar a armar un programa de espectáculos o deportes. Eso aún no lo ha decidido, pero quitar la cultura ya es un escándalo. Independientemente de lo que decida la funcionaria, lo que enciende las alarmas es su desprecio por la cultura. ¿Pues no que estamos con que nadie se debe quedar atrás en materia cultural?, ¿qué pasó con la cuarta transformación donde la cultura sí importa? Ahora falta que a Baltazar se le ocurra desaparecer la información cultural de sus noticieros informativos. Eso ya sería triplemente grave.

El caso de las molleras caídas en Conacyt

En el país donde la encargada de Educación Pública no sabe cómo se enseñará matemáticas a nivel primaria, la encargada de la ciencia y la tecnología presume sus avances en el área de… la herbolaria, la medicina tradicional, los saberes ancestrales. Aún con el recuerdo fresco de la crisis sanitaria desatada por la pandemia y del logro de otros países al desarrollar con velocidad vacunas contra el SARS-CoV-2, María Elena Álvarez-Buylla, titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), considera que es el momento oportuno para aumentar 300% el financiamiento a la investigación y preservación de tradiciones milenarias. Quien se supone que es cabeza de la institución que coordina los esfuerzos de la ciencia hecha en México demuestra que sus prioridades son otras: obedecer la ideología que emana de Palacio. Escríbanos a [email protected]