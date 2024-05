Por segunda ocasión, el pianista francés Thomas Enhco regresará al Festival Paax GNP. “Estoy muy emocionado por ello. Para mí será un concierto bastante diferente al del año pasado. Lo primero que tocaré será un recital solista. Comenzaré con un solo y terminaré con conciertos sinfónicos. Será como un gran crescendo para mí”, cuenta, en entrevista, el también ganador del gran premio SACEM de Jazz 2020 y del Concurso Internacional de Música de Cámara de Osaka 2017, entre otros reconocimientos.

Enhco se presentará en el recital de piano Candle Paax el 1 de julio, a las 18:00; en un darkside, concierto nocturno, alternativo, dedicado a Astor Piazzolla; el 2 de julio, a las 22:00; en otro darkside, al día siguiente, bautizado como Family Tree, así como en el concierto de clausura el 6 de julio en el Hotel Xcaret Arte.

“El piano solo siempre es un gran desafío porque hay una audiencia a la que hay que llevar de viaje por una hora y media. Eso me encanta y, a la vez, es un gran desafío porque también improviso mucho sobre melodías”. Explica que, a la hora de improvisar, puede tomar como base el jazz, el pop, la música clásica e incluso sus propias composiciones.

“El desafío es que me inspire en el momento y pueda sentir la atmósfera del lugar esa noche frente a la audiencia. Siempre me digo a mí mismo que soy el capitán de un barco, y, al mismo tiempo, todos, los pasajeros y yo mismo, somos pasajeros. No sabemos a dónde nos llevará este viaje, pero soy el capitán y tengo que ver hacia dónde vamos, y tomar decisiones en tiempo real”.

Sobre el darkside dedicado a Piazzolla resalta el talento de los músicos que lo acompañaran: Félicien Brut, Jordan Victoria, Thibaut García y Edouard Macarez. “También hay algunas piezas nuevas, incluida una que escribí, especialmente para este quinteto. Esto estará en el cruce de la música clásica escrita, el folclor y la improvisación”. En el segundo darkside, él y su hermano mayor, el trompetista David Enhco compartirán escenario: “En esta reunión de trompeta, piano, bajo, batería y cuerda clásica, seré un verdadero pianista de jazz. Escribí arreglos para mi hermano, por toda la música que fusiona estos dos cuartetos y el cuarteto de cuerda clásica”.

Habrá composiciones tanto de David como de Thomas, quien señala influencias y simpatías que pasan por artistas de rock como Joni Mitchell y Elliott Smith, y clásicos como Claudio Monteverdi. “No sólo estoy como un pianista de jazz, sino como arreglista y compositor (...) Para la última noche del festival me siento honrado de volver a tocar con Alondra de la Parra y La Orquesta Imposible, que este año tiene una lista increíble de intérpretes”, concluye.