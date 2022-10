Hoy se inaugura "Gritos, susurros y guiños", una retrospectiva de la artista mexicana Teresa Serrano (Ciudad de México, 1936).

La exposición, curada por Karen Cordero, abarca cinco prolíficas décadas de trabajo de Serrano, cuyo arte abarca los formatos de pintura, escultura y video. Y aunque la producción artística sea basta al grado que pareciera que la creadora ha dedicado totalmente su vida al arte, no es así.La artista -que se describe a sí misma como inquieta- explica que quizás comenzó "tarde" su carrera.

"A lo mejor empecé muy tarde. Cuando me casé y tuve muchos hijos. A partir de los 35 años empecé a buscar qué hacer. Para matar mi día, empecé a ir a una escuela de pintura de señoras, pero me enganché y decidí seguir en esto, sin pensar querer ser artista, sino porque me gustaba la pintura, el color, el dibujo. Así empecé", cuenta Serrano en entrevista con EL UNIVERSAL.

Cuando Serrani descubrió su vocación por el arte, se mudó a Nueva York, donde tomó clases de historia del arte como oyente en la Universidad de Nueva York, pues reconoce que necesitaba el conocimiento. Ahí rentó un estudio en SoHo.

"Ser artista es una decisión que uno toma cuando llega el momento en que uno se cuestiona quién es", declara.

Teresa Serrano explica que el interés por los temas políticos como la migración, ocupación, violencia de género y el lenguaje la impulsó a explorar más allá del lienzo y se aventuró a probar nuevas técnicas, como la escultura y el video, pues tenía conocimiento de grabar por su afición al cine y sus constantes visitas a los Estudios Churubusco. Estos temas son los núcleos en los que se divide la muestra de El Chopo, donde también aborda el hedonismo y la cosmetología.

"Empecé a tocar el tema de la violencia de género, yo no viví ninguna violencia física, pero sí tenía un marido que era tremendamente celoso y acabé por divorciarme. Empecé a mirar a mi alrededor y vi a tantas mujeres que vivían violencia muy fuerte", cuenta.

Pese a su experiencia, Serrano explica que en aquella época no vivía bajo el concepto de feminismo como tal, pero sí tenía la necesidad de defenderse de la manipulación de su pareja.

"Cuando me divorcié, creé una obra especial donde tejí unos guantes, los guardé en una caja de acrílico que tiene dos colgadores de box, pero están descolgados, muy pacíficos están dentro de la caja, que está cerrada completamente. Se llama 'Los guantes'. Pero porque me prometí nunca ser guante de nadie más, si fui muy obediente y muy paciente con mi marido fue también porque tuve muchos hijos y no tenía tiempo de pensar. El problema fue cuando empecé a tener tiempo y me puse a pensar qué estoy haciendo, quién soy y no puedo permitir esto que está sucediendo", rememora Serrano sobre la creación inconsciente de una de sus primeras obras de arte.

El video en esta muestra tiene fuerte presencia. A propósito del tema sobre violencia de género, Serrano creó para esta exposición una nueva pieza audiovisual titulada “Mujeres volcanes”, realizada con dos técnicas diferentes, fotografía fija en blanco y negro y video en color. "Habla del grito de auxilio que están pidiendo todas las mujeres de México porque la violencia es cada vez mayor y la impunidad también", explica sobre la pieza.

También hay cuatro videos que tienen que ver con la contemplación, pues explica que es una práctica que se ha perdido, por la hiperconectividad del internet y el uso de dispositivos móviles. "En estos últimos años, el problema de la ecología es que perdimos la contemplación. Es un poco difícil recuperarla con el ruido que vivimos", sostiene.

"Gritos, susurros y guiños" estará abierta hasta febrero de 2023.

