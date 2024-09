Entre felicitaciones por su nuevo cargo, reclamos afuera del pleno y corriendo para ir a votar iniciativas, fue como Ana Francis Mor vivió el pasado 27 de agosto su último día como diputada (Morena) en el Congreso de la Ciudad de México. El próximo 5 de octubre asumirá el título de Secretaria de Cultura de la capital, motivo por el que en ese ajetreado día hizo un espacio para conversar con EL UNIVERSAL sobre su proyecto.

Ana Francis López Bayghen Patiño (Ciudad de México, 1973), como realmente se llama, es parte de la comunidad cultural y artística. Antes del pleno, el escenario es donde ha desarrollado su carrera artística, pues es cofundadora de la compañía teatral Las Reinas Chulas (de ahí el origen de su apodo “dipuchula”) y del Teatro El Vicio, pero también es actriz, cabaretera, directora de teatro y gestora cultural.

Estos antecedentes le dan seguridad a Ana Francis Mor para establecer un diálogo con la comunidad cultural capitalina en este nuevo rol, uno para el que no actuará: “Esta que ves, es la misma que está adentro de su casa. Me parece que una práctica feminista en la llegada de las mujeres al poder es hacer que lo público sea un poquito (como en) casa”.

-Artistas señalan que en este sexenio por dar a la comunidad, se les quitó y piden un equilibrio, ¿cómo logrará esto?

-Creo que está dada la circunstancia para volver a abrir la conversación. Buena parte de lo que dicen ciertas comunidades es que tienen agravios, hay que escucharlos, porque probablemente tengan razón en bastantes cosas. En algún momento las cosas estuvieron muy álgidas, ahorita hay justamente una muy buena oportunidad de conversar. Vienen los Arieles, hay una parte de la comunidad cinematográfica que estaba enojada con la Cuarta Transformación, entonces me voy a lanzar con toda la intención de conversar con la banda. Una buena parte de lo que la banda siente es que no está siendo reconocido su trabajo, probablemente tienen razón. Tenemos que seguirnos volcando a resolver la desigualdad económica porque sigue siendo insultante.

-¿En un ejercicio de autoevaluación, qué fallas o faltas tuvo el gobierno local con la comunidad artística y cultural?

-Comunicación. ¿Cuánto tiempo estuvo esta idea en la cabeza de que el FONCA había muerto? Hubo una ola de desinformación perra. Por otro lado, quizás hizo falta ser más creativos para entablar una comunicación directa con las comunidades artísticas y culturales, que dan susto.

-¿Por qué dice eso?

-Somos muy pederos, muy vocales, muy expresivos, porque ahora sí que a eso nos dedicamos. Entonces, da susto. No es que a mí no me dé susto, pero pertenezco, conozco, y en ese sentido, estoy dispuesta a.

-Faros, Utopías, Pilares… ¿cuál es su propuesta?

-Seguramente tú sales muy tempranito de tu casa a trabajar y llegas bien noche, ¿no? Entonces yo te digo, vete a ver un espectáculo en la noche y me vas a aventar tu chancla, porque una ya está muerta de cansancio. Hay que territorializar, es decir, ¿qué pasa si en el trayecto de tu semana puedes disfrutar de arte a la vuelta del metro donde haces el transbordo? Escuchar una orquesta o escuchar poesía. Hablamos de imaginar metodologías y técnicas para que eso ocurra. Clara Brugada habla de convertir a la Ciudad de México en un espacio cultural. Hay un montón de espacios culturales, lo que pasa es que unos tienen el foco apagado en términos de que no son vistos, entonces, la idea es cómo equilibramos ese asunto y le echamos luz.

-¿Cómo abordará la creación de nuevos públicos?

-A mí no me gusta hablar de creación de públicos, me gusta más hablar de una construcción de una cultura que necesite la cultura. Eso tiene que entrar desde la escuela, por eso este programa que plantea Clara Brugada de “Do, re, mi, fa, sol” que es entrar a las escuelas de educación básica con clases, instrumentos, acceso para que dentro de las escuelas se hagan orquestas, compañías de teatro, de danza, de circo. Seguramente vamos a empezar por un número determinado de escuelas, no todas, porque hay que pilotar.

Habría que trabajar, por ejemplo, con la iniciativa privada. ¿Qué pasa si de las horas que trabajas a la semana, te dicen: tres horas no las trabajes, te dejo salir antes para que vayas al museo y te doy el boleto? Si no lo haces en tu horario laboral, no va a pasar, la neta. Entonces (hay que) empezar a imaginar ese tipo de programas, para irnos metiendo en todas las áreas de la vida.

-¿Cómo convencer a las empresas? No se logró la iniciativa de las 40 horas de trabajo.

-Pues hay que hacerlo, el “no” ya lo tenemos. La verdad es que en mi experiencia como legisladora tuve la oportunidad de conversar con un montón de grupos empresariales y veo que es un momento de mucha voluntad.

-Hablando de trabajo, ¿qué propone para mejorar los derechos laborales de los trabajadores del sector cultural?

-Ahí incluiría a todo el mundo. Desde quien está detrás de la cámara, hasta quien está frente a la cámara. Estamos justamente preparando ese diagnóstico. Hay muchas cosas que hay que reconstruir en ese sentido, cuando presentemos las acciones de los primeros 100 días, las vamos a presentar puntualmente.

-¿Pero para usted qué es lo más urgente a trabajar?

-De entrada en una campaña informativa de IMSS-Bienestar porque cada gestión de artista que me llegaba de “me rompí la pata”, yo les decía: ¿ya fuiste a tu hospital? No tienes que estar afilado, es un derecho con tu INE. Por supuesto, lo que ya tienen no necesariamente funciona perfecto. Entonces, vamos a tener una ventanilla permanente de atención a la comunidad del arte y la cultura, que no necesariamente saben el camino institucional a seguir. La usanza ha sido: “No me toca a mí, le toca a la Secretaría de Trabajo”, pero nosotros lo que estamos planteando es: “No me toca, pero te llevo con quien le toca y te voy acompañando”. De las primeras acciones que voy a hacer es preguntarles a las mamás de la Secretaría de Cultura qué necesitan para el cuidado de sus criaturas.

-¿Pero se darán abasto? ¿Cuántos artistas viven en la CDMX?

-No lo sabemos, ese es uno de los problemas. Se necesita una interinstitucionalidad que funcione. A mí me fue muy bien en la legislatura con una interinstitucionalidad. El primer año no, tuve que talachear un montón, construir los puentes, pero en eso soy buena.

-Se alega esta invisibilidad de la Secretaría de cultura local, es que a veces se pierde o se ve opacada por todo lo federal que ocurre en la ciudad.

-También las alcaldías, que ejercen entre el 30 y el 40 por ciento del presupuesto de cultura y no necesariamente sabemos en qué. Muchos compañeros y compañeras no tienen acceso a las cosas básicas, ¿no? Y piensan que es una falta de apoyo de la Secretaría de Cultura y no necesariamente, sino también las alcaldías y todas las demás áreas del gobierno. O sea, si tú no tienes vivienda, no es culpa de la Secretaría de Cultura. Es una responsabilidad de toda la ciudad. Porque tú sí deberías de tener vivienda. Quien tiene que solucionar es el gobierno en su conjunto, por medio de estrategias, instituciones, políticas públicas.

-Señala esto de las alcaldías, pero entonces ¿usted como secretaria de Cultura podrá vigilar que el presupuesto de Cultura se haya usado correctamente?

-Este es un gobierno que plantea la información, informarle a la gente lo que está pasando y en dónde. Creo que hay que apoyarnos entre todos. Yo como diputada lo estuve haciendo, estuve preguntando en las alcaldías, ¿dónde está su presupuesto de cultura? ¿En qué se lo están gastando? Cuauhtémoc, ¿por qué presupuestaste cero pesos para cultura? ¿Qué pachó? Esto tiene que ver a partir de la creación de una cultura ciudadana. Lo que sí tengo es muy buena relación con buena parte de alcaldes y alcaldesas, si no es que con la mayoría, con quienes en campaña también estuve trabajando. Hay quienes tienen mucha claridad en la agenda cultural y hay quienes me han dicho “pues no le sé, pero dime cómo”. Entonces creo que vamos a poder trabajar. Yo voy a ser muy insistente en colaborar con las alcaldías. Y si esa colaboración no se da, voy a dejarlo muy claro y voy a ser muy informativa en dónde se está atorando el callo.

-Ya es imperativo considerar el factor medioambiental en el diseño de políticas públicas. ¿Qué hará la Secretaría de Cultura y sus recintos para enfrentar la crisis hídrica?

-Por parte de la Secretaría de Cultura vamos a estar colaborando mucho con un área de cultura ciudadana, para justamente colaborar en estos cambios culturales que se necesitan. Lo diremos en su momento, cuando saquemos los puntos de los primeros 100 días.

-¿Y por qué esperar a los primeros 100 días?

-Suspenso. Básico para la acción dramática.

-Pero el lector, quiere saber con qué se va a iniciar.

-Mira, estamos tejiendo la articulación (con otras secretarías). Además, no teníamos acceso a mucha información hasta no ser oficialmente la transición. Entonces, hasta este momento estamos, digamos, entrando a la profundidad de la Secretaría. Afortunadamente, Claudia Curiel dejó todo muy ordenado, sacudido y con las plantitas regadas.

-¿Qué hará para reducir el impacto ambiental de eventos masivos como lo son los conciertos en el Zócalo capitalino?

-No lo había visto, pero ahora que me lo dices, pues lo voy a observar con mucho más cuidado. Trabajando muy de cerquita con la Secretaría del Medio Ambiente, creo que podemos hacer muchas acciones. Este es un ejemplo de que hay que abrir muchas conversaciones, la “exótica” idea o escuchar a la gente.

-Un proyecto ambicioso requiere un presupuesto ambicioso.

-El presupuesto actual no es nada malo, es bastante respetable. Siempre voy a apostar por aumentar el presupuesto de cultura, obvio. Le toca a la gran concertadora, que es Clara Brugada, la toma de esas decisiones y yo confío. Sí, me parece que podemos aprovechar mucho la articulación entre cultura federal, alcaldía y cultura local.

-¿Cuál le gustaría que fuera el sello de su administración?

-Que mucha cultura ocurra en el afuera, en el espacio público.

-¿Un mensaje para la comunidad artística y cultural?

-Acérquense. Muchos tienen teléfono, quienes no, por las redes sociales. Tenemos mucho que conversar y la puerta está reteabierta.

