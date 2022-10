"Tebas Land": Autoficción después de Edipo

"Tebas Land", obra de teatro del dramaturgo francouruguayo Sergio Blanco, tiene como punto de partida el mito de Edipo para hacer una adaptación libre. “La obra cuenta el encuentro entre un dramaturgo y director —me interpreto a mí mismo— y una persona que está internada en el penal de Santa Martha Acatitla porque cometió parricidio, el mismo crimen de Edipo”, dice Mauricio García Lozano, actor y director de la obra.

El argumento, continúa García Lozano, es que yo haga una obra de teatro con él. Una obra documental para testimoniar su caso. “Entonces, llevo al personaje que está privado de su libertad al foro La Gruta, el lugar donde se presenta Tebas Land. El objetivo es generar una especie de evento o performance en el que él pueda contarnos por qué mató a su padre y cuál es la historia de su vida. Toda la obra gira en torno a mi encuentro con este personaje”.

La puesta en escena de Tebas Land se debe a una iniciativa de la productora María Inés Olmedo, quien vio la obra en Londres y decidió traerla a México para su estreno. “Es una obra que necesitó una adaptación profunda. Precisamente para contextualizarse, digamos, en este universo: para que yo, Mauricio, me interprete a mí mismo, para que todo el universo del preso tenga que ver con la realidad mexicana”.

Del mito de Edipo, abunda el director, se recupera fundamentalmente el caso. “Es un chavo que mata a su papá, y la idea es que yo, como dramaturgo y personaje de la obra, quiero llevar a cabo una pieza que mezcle o entreteje el caso de este preso, llamado Martín Santos, con el mito de Edipo”.



Así, señala, Edipo se vuelve un eje rector. “El parricidio es axial, desde luego, cuando esto se vuelve un caso real: la óptica de ver la realidad de la prisión, la forma en la que él vive, mientras yo me encuentro con él en una cancha de basquetbol en el patio central del módulo diamante de Santa Martha Acatitla”, el lugar donde García Lozano entrevista a Santos y se desarrolla la pieza.

El espectador ve, al mismo tiempo, cómo es la vida al interior de un penal y el proceso de ensayos de un actor que va a interpretar a un presidiario en una puesta en escena: “Por un lado estoy yendo a Santa Martha para entrevistar al preso; por otro, ensayo con el actor. Pasamos por diferentes espacios escénicos gracias a la magia del teatro hasta que se construye todo y descubrimos por qué Martín mató a su padre”.

Sobre la autoficción, el también protagonista de la obra subraya que no es fácil saber si se trata de un personaje real o ficticio, algo de lo que Blanco, el ya citado autor de la obra, se sirve: “La corriente de la autoficción en la que él se coloca como personaje en sus ficciones y modifica sus circunstancias a partir de lo que es él mismo. Para alcanzar lo mismo, yo me puse en el centro de la ficción: no es Sergio Blanco, sino Mauricio García Lozano. Es ficción, aunque no se sabe dónde termina una cosa y empieza la otra”.

Y detalla que la escenografía representa un dispositivo de seguridad: “Estamos siempre trabajando en una jaula. Al mismo tiempo está la convención de que estamos en una cancha de basquetbol que está cercada, de modo que el espacio que el espectador ve es un gran enrejado, dentro del cual hay una cancha y donde ocurre toda la trama. Algo que, al mismo tiempo, se puede convertir en el salón de ensayos”.

Por último, García Lozano afirma que Tebas Land es la representación del enfrentamiento entre dos personajes “disímbolos, en una relación tan desventajosa como la de una persona con libertad e ilustrada que lee, escribe y se dedica a la cultura, y un personaje privado de su libertad, encerrado, sin educación”.

El encuentro provoca una pareja que sólo tiene que aprender a mirar, dice. “Al final, los dos personajes se entienden, se escuchan y descubren que hay una empatía grande entre uno y otro. Tebas Land es una celebración profunda del encuentro humano”, concluye.

Las funciones son los lunes a las 20:00 horas en el Foro La Gruta hasta el 12 de diciembre. El personaje de Martín Santos es interpretado por Manuel Cruz Vivas.

