Tampoco a los artistas les pagará la SEP por sus portadas

Nos cuentan que en el asunto de no pagar por los contenidos de los libros de texto gratuito no sólo se deja de reconocer el trabajo de ilustradores, diseñadores y editores de contenidos, sino que la SEP tampoco pagará a los artistas que crearon las portadas de los libros. La invitación a los artistas viene de meses atrás, desde cuando Esteban Moctezuma estaba al frente de la SEP. Para los libros ya fueron creadas las portadas con obras de muy reconocidos artistas, a quienes se les da su crédito, pero no se contempla un pago como autores. Nos recuerdan que Conaliteg tiene una colección con obras que pintores hicieron para portadas. Ahora, por lo visto, la austeridad también recorta el reconocimiento a la creación artística.

Ana Francis Mor: de la crítica política a política plurinominal

Para nadie es un secreto que Las Reinas Chulas, grupo conformado por Ana Francis Mor, Cecilia Sotres, Marisol Gasé y Nora Huerta, son entusiastas de la autonombrada Cuarta Transformación. En este espacio le hemos mostrado algunas peculiaridades de la relación entre la administración actual y ese grupo. Por ejemplo, el año pasado, El Vicio -su teatro- fue seleccionado por el proyecto La casa de papel de baño, para ser beneficiado con 150 mil pesitos, en la convocatoria Espacios Escénicos Independientes en Resiliencia, de la Secretaría de Cultura, y a pesar de haber sido subsidiadas con dinero del Estado, Las Reinas Chulas cobraron hasta en $300 los boletos. El más reciente acercamiento es el de Ana Francis Mor, quien participa en la contienda electoral como candidata a Diputada Plurinominal por Morena en el Congreso de la Ciudad de México. Le faltó precisar que los diputados de representación proporcional son elegidos por los dirigentes de los partidos y no necesitan hacer campaña ni promover el voto, porque no aparecen en la boleta electoral... pero no piense mal estimado lector, todo es en favor de un cambio, no crea que es un pago por el apoyo incondicional.

La austeridad es la santa cruz de los arqueólogos

El 3 de mayo no sólo se celebra Día de la Santa Cruz, también es el Día del Arqueólogo, y no pasó inadvertido para la Secretaría de Cultura. Si bien, la dependencia dijo que “esta fecha busca reconocer la importancia de su quehacer en favor del patrimonio cultural, la historia y la humanidad, su mensaje no fue bien recibido, sobre todo porque el INAH enfrenta recortes. El descontento se advirtió en varias respuestas: “Mucho feliz día de la arqueología, pero poco ‘ten un #ConTratoDigno, mira aquí hay un proyecto de continuidad bien financiado, reconozco a todos los autores del artículo, o permitir una vida académica libre de violencia…’”. Otro remarcó: “De felicitaciones no se salva y conserva el patrimonio”. Esperamos que para el siguiente año sí haya algo qué celebrar.

