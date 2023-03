Taibo II y los malos modos del hombre blanco de la 4T

Fiel hasta la imitación, Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica, ha adoptado los modos de su amado profeta, el Líder de la Verdad Suprema, cuando tiene que encarar a la prensa. Por ejemplo, hace unos días, en Ciudad Neza, al funcionario se le apareció un diablillo a quien, al identificar como reportera de esta malévola sección, comenzó a descalificar, ningunear y maltratar “porque alguien tiene que pagar los platos rotos” del “gran daño” que causa EL UNIVERSAL. Ni en los peores días del peor neoliberalismo vimos a un funcionario cultural tan intolerante y agresivo contra la prensa cultural (bueno, hace unos años sí hubo una funcionaría con esos lamentables modos, para consuelo de Taibo, pero esa ya es otra historia clínica…). Estábamos en que Taibo la agarró públicamente contra una reportera tal como el Presidente agrede y descalifica a las reporteras que lo encaran en su conferencia matutina. ¿De qué se trata todo esto? Si nosotros creyéramos en la basura teórica que algunos autonombrados decolonialistas mastican por estos días, propondríamos la siguiente hipótesis: tanto el presidente, nieto de españoles, como el asturiano señor Taibo, comparten cierto tufo de altanería carpetovetónica contra periodistas mestizos, seres manipulables y candidatos a reeducación ideológica, para transformarlos por su propio bien en los nuevos hombres y mujeres de la Cuarta Era. Desde sus privilegiados puestos, estos hombres blancos en el fondo lo único que hacen es repartir unas cuantas hostias verbales para despertar a quienes a sus ojos son seres primitivos aletargados, recargados en el cactus de la alienación del trabajo y con los ojos tapados con un sombrerote enajenante. No pues, muchas gracias por vapulearnos así, qué gusto tenerlos aquí en América para catequizarnos con su europeizante teoría marxista. Pero como lo nuestro no es esa bazofia teórica woke, mejor nos expresamos directo y a la antigüita simplemente para decir que la patanería y la falta de integridad no conoce ni origen ni género ni colores ni sabores. Como funcionarios públicos, violan las reglas de comportamiento del Código de Ética del servicio público federal; como personas, simplemente se pasan de listos. El abuso de autoridad de toda la vida, pero aún dicen que no son iguales... ¡joder! (Escríbanos a [email protected])