Taibo II da receta para acabar con machismo, violencia y narco

Si no están enterados, Paco Ignacio Taibo II realiza en estos días una triunfal gira por América Latina predicando el evangelio según ya saben quién. El director del Fondo de Cultura Económica ha dado cátedra panamericana sobre antineoliberalismo, eso sí, con Coca-Cola en mano porque, como todos sabemos, ésta siempre debe estar en los mejores momentos, así sea cuando se anuncie la muerte del capitalismo en América Latina. Como esta columna siempre está ávida de aprender, nos conectamos a una de esas charlas para ver si se nos pegaba algo, vimos una interesante entrevista ofrecida en Chile, en Radio Plaza de la Dignidad, en la que Taibo II, intelectual orgánico de la 4T, consejero de Palacio, referencia teórica del Presidente, habló sobre violencia doméstica, feminismo y narcotráfico en México. Para el creador de la célebre frase “se las metimos doblada, camaradas”, la solución para acabar con la violencia doméstica “es crear una cultura que ridiculice el machismo; ahí necesitamos decir macho es igual a idiota, macho es igual a retraso mental profundo, macho es igual a vergüenza…” Brillante, muy en la línea del temido mensaje de “¡Fuchi, caca!”. Pero ahí no quedó la cosa porque el sensei del Ajusco continuó: “Se polariza muy rápido el machismo hacia la violencia fascista, en seguida los ves: machos en su casa, militantes de la ultraderecha en la calle, son la misma ideología exportada”. Y aquí nos llegó una revelación que ni en el Tepeyac: o sea que según uno de los grandes ideólogos de la 4T, la violencia machista doméstica en México es un problema ligado a la ultraderecha militante fascista. Pues listo, acabas con los conservadores y se acabó el machismo. Genial, ¿no? Nos quedamos con el pueblo bueno, que por supuesto no es machista ni violento y además es militante... y se acabó la rabia. Tres pájaros de un tiro.

¿Y cómo acabaremos con el narco, maestro, prosiga usted?, nos hubiera gustado decirle: “Culturalmente es más lento, en algunos lugares hemos triunfado contra la violencia regional producto del narcotráfico y la violencia doméstica, por la vía del trabajo comunitario, ampliación del espacio de libertad y exclusión del pedigree del narcotráfico”. ¿Qué lugares? No dijo; ¿qué es el pedigree del narcotráfico? Misterio. Lo que sí entendimos es cuando comentó: “Si reclutamos a un joven para la guitarra española o para la lectura o la escritura o el baile se lo robamos al narco”. Listo: guitarra española para todos a partir del lunes y se acabarán nuestros problemas cuando logremos tocar el Concierto de Aranjuez.

Pero ya en serio, porque vivir hoy en México es cosa muy seria, muy peligrosa: si una de las mentes más brillantes de la 4T, todo un intelectual, dice esta serie de despropósitos —y al parecer en verdad los cree— sobre algunos de los problemas más peliagudos del país, ¿cómo estarán los más tontos de la cúpula del movimiento que gobierna esta nación? Como diría el propio Taibo II: pues estamos jodidos, camaradas.