Suenan más cambios en la Secretaría de Cultura

Aunque de puertas afuera aparentemente le fue muy bien en la organización del desorganizado Mondiacult, el funcionario cultural Pablo Raphael de la Madrid al parecer no tiene buena prensa ni buena imagen de puertas adentro en la Secretaría de Cultura, donde es director general de Promoción y Festivales Culturales. En radio pasillo de esa secretaría con sede en Tlaxcala (juar, juar, juar), desde hace tiempo suena su nombre entre los inminentes despedidos ante las señales de cierto desapego de sus superiores. Por ejemplo, no pasó inadvertido para el personal que, en vísperas del Mondiacult, la secretaria Alejandra Frausto no tuviera tiempo para recibirlo con el fin de tomar acuerdos, mientras era criticado internamente por sus propuestas de organización muy costosas para la dependencia, como se las gastaban en el gobierno durante la neoliberal época de su difunto tío, el muy gris presidente Miguel de la Madrid. Pues una vez más su nombre suena para ser reemplazado, ahora por Mariana Aymerich, actual directora del Festival Internacional Cervantino, con quien la secretaria tiene muy buena relación. Ya veremos.

Creadores Escénicos lanzan exigencias

Al ver las penurias que otros becarios del extinto FONCA —hoy SACPC— han padecido, y tras este primer mes de pago que les llegó con retrasos, los Creadores Escénicos del Sistema Nacional de Creadores de Arte se tomaron en serio aquello de “poner las barbas a remojar”. Los Creadores tomaron al toro por los cuernos, entablaron pláticas el 8 de enero y escribieron un pliego petitorio con sus demandadas: que la institución sea honesta y consciente de los retrasos en pagos; que se cree un calendario estricto de depósitos; que haya respuestas certeras sobre los adeudos; mayor diálogo; y el nombramiento de una persona de contacto entre beneficiarios y autoridades. Del pliego sabremos más en los próximos días. La unión es importante. No se desanimen. (Escríbanos a [email protected])