Stephen King escribió su más reciente novela para alejarse del Covid y de Trump

El laureado autor de obras como “It” y “The Shining”, Stephen King habló de su más reciente novela, “Fairy Tale”; cuando se le preguntó el motivo que lo llevó a publicar su sexagésimo quinto libro, el escritor aseguró que buscaba sentirse feliz y mantenerse alejado del Covid-19 y la política de Donald Trump.

En una entrevista con “Sunday Times”, que otorgó al autor el premio a la excelencia literaria, habló del contexto en que fue escrito el thriller “Fairy Tale”, el cual será publicado el próximo 6 de septiembre.

El escritor de 74 años señaló que escribió la novela de suspenso en la búsqueda de sentirse dichoso, ya que a su alrededor imperaba la pandemia y una política de ultraderecha, gestionada por el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

“Lo que pensé que me gustaría hacer era escribir una buena lectura. La idea era que haría algo que me hiciera feliz y me alejara de Covid-19 y Trump, la política y todo lo demás en lo que caería todos los días”, compartió el autor que, con el lanzamiento de su nueva novela, se hará acreedor de 65 otras publicadas desde 1974, cuando salió a la venta “Carry”, la obra que más ventas ha logrado, con 350 millones de copias vendidas.



Foto: Especial

Luego de que el autor abordara la política estadounidense, el novelista y presentador de televisión Richard Osman aprovechó para cuestionarlo acerca de la opinión que le merecía el gobierno de Trump. King contestó que, a su parecer, el expresidente se involucró en un comportamiento criminal con un mero fin; acabar con la democracia de la región.

“Sentí que era un sociópata que trató de derribar la democracia estadounidense no por ningún deseo político propio, sino porque no podía admitir que había perdido”, expuso el escritor, e indicó que “Trump fue un presidente horrible y es una persona horrible”.

También se le preguntó por su postura política y si consideraba que EU se encontraba de nuevo frente al ascenso del fascismo, sin embargo, King dijo que no cree que se trate de un contexto neofascista, sino de una “derecha fuerte” que ha instalado “un megáfono” en varios medios de comunicación estadounidenses.

“No son fascistas, pero son de extrema derecha. Ciertamente son negadores del cambio climático, por lo que es un problema real”, prosiguió.

Stephen King ha sido, además, alguno de los escritores que junto con J.K. Rowling ha condenado el ataque del que fue víctima Salman Rushdie, apuñalado el viernes pasado. El autor dedicó dos tuits a la situación, en los que señalaba que esperaba que el creador británico se encontrara bien y que intentaba animarse a sí mismo, luego de lo que había ocurrido con el autor de “Los versos satánicos”.

