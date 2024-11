Abdulrazak Gurnah, el Premio Nobel de Literatura 2021 tiene más que claro que los estragos del colonialismo en África aún tiene consecuencias en el mundo contemporáneo, que fenómenos como la esclavitud y las relaciones interraciales siguen presentes. Para el escritor de origen tanzano afincado en Inglaterra desde hace más de medio siglo, la circulación de los seres humanos por el mundo se ha ampliado, pero los problemas no se han resuelto.

“Yo creo que los puntos históricos no desaparecen simplemente, no podemos decir ‘ya no hay problemas de esclavitud o de relaciones interraciales’, las consecuencias siguen hoy en día, tal vez hay gente que viaja, ahora va a norteamericana y a otras partes y tal vez sea posible que ellos puedan tener relaciones entre diferentes grupos sociales y raciales pero tal vez no sea el caso general, quizás todavía es un tema fuerte en esos lugares de donde vienen”, aseguró Gurnah esta mañana en las oficinas de Penguin Random House México, durante un encuentro con la prensa.

Abdulrazak Gurnah, el Nobel de Literatura 2021. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL.

Previo a su participación en la Feria Internacional de Guadalajara, donde es uno de los invitados principales de la delegación de escritores que este año arribarán al encuentro literario, el autor de “El desertor”, “A orillas del mar” y “La vida, después”, aseguró a EL UNIVERSAL que hoy en día las problemáticas continúan.

“¿Qué significa que una persona sea diferente?, existen problemas de misoginia, de patriarcado, de esclavitud o de situaciones simulares, todo eso está en proceso de cambiar. Una novela no tiene que ser siempre acerca de lo que ocurre hoy día, puede ser acerca de otro momento y eso nos permite pensar cómo sigue esto, cuales son las consecuencias hoy en día de eso, a veces entender el pasado y aclarar la situación actual del presente”, señaló el narrador.

Condecorado con el Premio Nobel de Literatura por su “conmovedora descripción de los efectos del colonialismo y la historia de los refugiados en el abismo entre las culturas y continentes”, aseguró que justo en su novela “El desertor”, la obra que estaba inédita en español, ocurre, a propósito, en 1899, un año antes de concluir el siglo XX.

“Pero no sólo eso, también es el momento de más colonialismo europeo en África cuando empieza el siglo XX, después de eso hay un declive que produjo la Primera Guerra Mundial, algunos dicen que es el último capítulo de la lucha para África, lo que ocurrió es que los derrotados, Alemania en particular, perdió sus colonias y las colonias se las regalaron a los británicos y a los franceses… esto es crucial e importante porque la liga de naciones decía en 1922 que había que preparar a estas naciones para la Independencia, nadie antes de esto había pensado en la independencia para estos pueblos, todos estaban contentos de tener sus imperios”, señaló el narrador.

Recordó que en 1922 se introdujo la idea de preparar a los países para la independencia y ese es el origen de la descolonización de todos los países africanos. “Me interesaba 1899, cuando estas naciones imperiales y los administradores en los lugares no tenían conciencia de que iba a haber una guerra contra ellos, y menos darse cuenta que tenían que cambiar. Ese es el momento que quería capturar”. El otro momento que le importa es el periodo de 1950, cuando ya se estaba moviendo la descolonización en todos lados, ya todos estaban exigiendo: “váyanse de aquí”.

El escritor que es miembro de la Royal Society of Literature desde 2006 y autor de numerosos cuentos, ensayos y una decena de novelas se refirió también a la restitución de las piezas de los pueblos africanos que fueron sacados por las colonias.

“Deben aceptar la responsabilidad del saqueo, del robo, es la destrucción de la cultura robar lo bueno, porque pierde el contexto donde se produjeron”, dijo Gurnah, quien agregó que hubo la falsa idea de que los países colonialistas saquearon los museos de los pueblos que dominaron con la falsa idea de que iban a salvaguardarlos porque ellos no podían, pero la realidad es que también deben aceptar que “hubo un crimen y lo correcto es devolverlo. Aceptar la responsabilidad y pagar el precio. Entonces que regresen ese patrimonio ya, pronto.

Abdulrazak Gurnah también habló de la relevancia de la literatura, de la potente literatura africana escrita por mujeres, en especial autoras de Kenia, Somalia y Nigeria. Dijo también que al concederle el Nobel se piensa en que significa reconocer su inteligencia y juicio, sin embargo, él se define de manera más sencilla: “Soy un observador de lo que pasa en el mundo”.

Dijo que él escucha, piensa y habla de los que se puede hacer, “pero la realidad es que se requiere un esfuerzo que es lento y constante para poder corregir las cosas que son consecuencia del colonialismo, no se puede hacer con una sola solución, tiene que con lo que diferentes estados y gente hacen y sigue haciendo para mejorar. Yo no tengo una solución mágica para esto”.

El jueves 28 de noviembre, a las 18 horas, en la Biblioteca Vasconcelos (Eje 1 Norte. Buenavista), Abdulrazak Gurnah presentará todas sus novelas traducidas al español por Salamandra, sello de Penguin Random House, en una conversación con la escritora Carmen Boullosa.

