Sinfónica Azteca, ensamble de músicos jóvenes, anuncia tres conciertos para este año

La Sinfónica Azteca, proyecto de Grupo Salinas y la Orquesta de las Américas —que dirige Carlos Miguel Prieto—, dará tres conciertos del 26 al 28 de julio en Xalapa, Puebla y Ciudad de México.

La orquesta se conforma por 90 músicos mexicanos de 16 a 25 años, seleccionados en una convocatoria donde hubo más de mil postulantes. Se trata del segundo año consecutivo en que se conforma esta orquesta, "aunque el proyecto proviene de tiempo atrás. Pero la pandemia impidió que éste pudiera concretarse", dice Paolo Bortolameolli, el director musical de la orquesta y director asociado de la Filarmónica de Los Ángeles.

Bortolameolli cuenta que, justo por el contexto del confinamiento, la primera edición fue bautizada como Rompiendo el silencio. “El proyecto tiene varias etapas: primero fue la convocatoria. Proceso que pasó por una revisión donde los profesores vieron todo el material y eligieron a los mejores candidatos: los 90 músicos de la Sinfónica Azteca en este año; luego siguieron las clases on line de enero a julio con la Academia Virtual Azteca y con maestros de la London Philharmonia Orchestra, la Mahler Chamber Orchestra y la Concertgebouw Orchestra”.

La tercera etapa, señala, es la Residencia Artística de los 90 músicos en La Constancia Mexicana, en Puebla, del 21 al 29 de julio. Durante estos días habrá ensayos orquestales, guiados por las clases individuales y grupales que imparten 14 maestros de prestigio internacional. De estos nueve días, seis son de preparación y tres “se coronan” con los conciertos. “La Residencia Artística es el concepto presencial del proyecto Sinfónica Azteca”, afirma.

El programa que la orquesta interpretará en sus tres fechas se conforma por dos obras “tremendamente llamativas para el público en general. En la primera parte está el Concierto para piano n.º 1 o Concierto Romántico, de Manuel M. Ponce, en manos del maestro pianista Jorge Federico Osorio, lo cual nos llena de felicidad y orgullo a todos”.



Foto: Sinfónica Azteca

Sobre la pieza, Osorio precisa que “el maestro Ponce era muy joven cuando compuso su concierto. Creo que tenía, más o menos, 30 años, una edad no tan lejana a la de muchos de estos jóvenes músicos. Es una obra sumamente romántica, como lo dice su título. Además, tendré una sesión en la que hablaré con los jóvenes; una convivencia, no una clase, donde me contarán sus primeras impresiones sobre la obra”.

La segunda obra es la Sinfonía n.º 1, “Titán”, en re mayor, de Gustav Mahler que, en palabras de Bortolameolli, “es un compositor formador y estimulante. No conozco a ningún músico al que no le guste tocar a Mahler. En la Sinfónica Azteca, que es un ensamble de talento enorme, debe haber algunos músicos que no han vivido la experiencia Mahler. Como director musical, me parece que este repertorio es pertinente para la energía de la agrupación.

Para Osorio, ganador de la Medalla Bellas Artes al Mérito Artístico en 2012, “con una sinfonía monumental como la de Mahler en la segunda parte, queda bien el concierto de Ponce, que no es tan largo”.

Por último, Bortolameolli señala que trabajar con músicos jóvenes es una experiencia enriquecedora. “La energía juvenil es distinta. Hay gente de la edición anterior que se postula de nuevo y ahora vemos caras familiares. Pero no deja de ser una orquesta nueva que creamos cada año”.

“Hacer un ensamble no es sólo estar sentado cada uno en su atril, sino aprender a escuchar y dialogar con los compañeros. El año pasado, después del confinamiento, había una energía y un amor por darlo todo muy notorios. Fue una experiencia bella y yo creo que se va a repetir en esta edición. Nos dejó el sentimiento de que lo que más había era dicha y agradecimiento por poder hacer lo que amamos”, concluye.

Los conciertos serán el 26 de julio en el Teatro del Estado en Xalapa, Veracruz, a las 19:30 horas; el día 27 en el Auditorio de la Reforma en Puebla, Puebla, a las 20:00 horas, y el 28 en la Sala Silvestre Revueltas, del Centro Cultural Ollín Yoliztli, a las 20:00 horas.

