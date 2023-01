Siguen las fallas en Bellas Artes

Nos cuentan que la Coordinación Nacional de Música vislumbró realizar su primer concierto del año en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, y lo anunció para las 18:00 horas del viernes 20 de enero.

Programaron a una de sus más destacadas concertistas, la pianista Guadalupe Parrondo, con un recital en el que interpretaría piezas de Ibarra, Debussy y Chopin. Con lo que no contaban era con que la disciplinada maestra pidió ir previamente a ensayar en la Sala y le dijeron, apenas la semana pasada, que sería imposible porque está en obra y que, si bien le iba, podría ensayar a partir de las cuatro de la tarde del día del evento, lo cual es inadmisible. Obviamente, Parrondo dijo que le parecía muy vergonzoso salir a tocar así, improvisadamente, como si fuera una “huesera”. Ante tal falta de respeto y como el coordinador nacional de Música y Ópera del INBAL, José Julio Díaz Infante, no supo qué justificación darle, acabaron por cancelar el recital. Al parecer, nos cuenta, ya hallaron una solución: agendar una nueva fecha para marzo. Dicen que para entonces la sala ya estará en funcionamiento y será posible ensayar. Ojalá que en el INBAL no se estén comiendo un taco de lengua.

Las caricaturas de Correa en el 22

Sí que andan sueltos los demonios en el programa El ChamuchoTV que se transmite por Canal 22 --el otrora canal cultural de México--. Más de una ceja se levantó al ver la campaña de la nueva temporada del programa que comanda Rafael Barajas “El Fisgón” y al saber que el “invitado internacional de lujo” con el que regresan “recargados” es el mismísimo ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, a quien presentaron como “un gran estadista y un intelectual importantísimo”, pero sobre todo como “una de las figuras emblemáticas de la primera oleada progresista de América Latina” ¡¡¡¿¿¿???!! El mismo mandatario que persiguió con tenacidad al caricaturista venezolano Bonil, a quien llamó “el sicario de tinta” y lo acusó de ser uno de estos “francotiradores que disparan”, fue el primer invitado de la nueva temporada de un programa conducido por caricaturistas que en este momento comulgan con el poder de la 4T.