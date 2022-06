Sheinbaum, la guitarrista, el whats de Ebrard y Niurka, en los memes de la semana

Dicen que el camino hacia el infierno está empedrado de buenas intenciones. O tal vez deberíamos decir “el camino hacia las elecciones” porque esta semana el universo memero tuvo mucha tela de dónde cortar a costa de dos protagonistas del escenario político mexicano. Todo empezó con el canciller Marcelo Ebrard y luego le siguió la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum; ambos cruzaron la línea que separa al cargo público de la vida cotidiana e internet se los cobró.

En otros ámbitos —menos relacionados con la grilla, pero no exentos de suspenso y farándula—, la salida de Niurka Marcos del reality show “La casa de los famosos”, por decisión

del público, fue celebrada en redes sociales.



Es la guitarra de Sheinbaum

El pasado 15 de junio, la jefa de gobierno capitalina informó, a través de su cuenta de Twitter (@Claudiashein) que por segunda ocasión se enfermó de Covid. Y como una cosa llevó a la otra, Sheinbaum aprovechó la ocasión para hacer un Facebook Live el 20 de junio, cinco días después de enterarse del contagio.

En la transmisión mostró el departamento que comparte con su pareja, así como algunos libros de su biblioteca (Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe, de Octavio Paz, es uno de sus favoritos) y… tocó la guitarra. Además de que la quinta ola de Covid no perdonó a la jefa de Gobierno, los usuarios de las redes sociales hicieron varios fotomontajes de ella con la guitarra.



Llame ya… al canciller Marcelo Ebrard

El mismo día que Sheinbaum tocó la guitarra, el canciller Marcelo Ebrard publicó su número de teléfono, a primera hora y desde su cuenta de Twitter: “5515025360 mi what's up para estar comunicados. Si quieren mandar mensaje los leo. Buena semana!!” se lee en la publicación que superó los 15 mil likes y tuvo casi tres mil comentarios.

Poco después de ese tuit, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que también estaba contagiado de Covid, y recientemente declaró que su estado de salud es bueno y pronto retomará sus funciones.

De inmediato, los usuarios de las redes hicieron memes porque el canciller escribió mal el nombre de la aplicación de mensajería y no respondió rápidamente los mensajes enviados.



Hacen llorar a Niurka

A pesar de que Niurka se veía a sí misma como la ganadora de La casa de los famosos, reality show de Telemundo, el público decidió que entre Lewis Mendoza, Daniela Navarro y Salvador Servoni, la actriz debía ser expulsada. Quizá no le ayudó mucho la rivalidad que sostuvo con Laura Bozzo, pero lo indiscutible es que la noticia le dolió a Marcos, ya que lloró al enterarse. Y ni así, la vedette cubana alcanzó a salvarse del tribunal de los memes.

Tampoco hay que olvidar que hace poco Marcos publicó en Instagram un video donde se le puede ver bailando y bebiendo en compañía de su hija Romina, ¿y si en realidad estaban festejando su salida del programa?

La crisis del agua de Nuevo León ft. Barbie

La crisis de agua en Nuevo León continúa. Ahora el gobernador Samuel García reclamó la falta de apoyo del resto del país en estos tiempos de crisis y exclamó que los regios “no ocupan” a nadie y lo resolverán solos.

"No levanta la mano nadie, y les digo algo, no los ocupamos, porque aquí sí sacamos debajo de las piedras el agua, el dinero y el orgullo, no ocupamos a nadie los nuevoleoneses", dijo el gobernador este viernes.

La crisis de agua no libró los memes y ahora que se filtraron nuevas fotografías de la película de Barbie, donde los actores lucen atuendos de vaqueros, internautas aprovecharon la oportunidad de adecuarlo al contexto regio.



