Goran Petrovic cree en la vigencia del realismo mágico. De acuerdo con el escritor, todos llevamos algo mágico en la mente, nos constituimos también de sueños e ilusiones. El reconocido autor serbio viajó a México para presentar su más reciente obra, "Papel con sello de agua" (Editorial Sexto Piso) dentro de las actividades del Hay Festival Querétaro 2023.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el escritor reflexiona sobre el realismo mágico, el estado de la literatura en Serbia y la forma de de innovarse en la literatura, así como su opinión de México y algunos de sus más representativos escritores.

¿Por qué escribir de realismo mágico?

Me gusta. Siempre he considerado que la literatura clásica rusa, la clásica francesa y la literatura Hispanoamérica me han inspirado. Tanto Juan Rulfo como Carlos Fuentes me han inspirado, en este caso un poquito más Fuentes, en mi pasado libro, “El cerco de la iglesia”, fue creado de modo para crear una "Terra Nostra" (novela de Fuentes) Serbia, ha sido muy importante para mí. He conocido a los más representantes más importantes del realismo mágico latinoamericano, novelas increíbles como "100 años de soledad", "Catedral", "Yo el supremo", "El beso de la mujer araña", "Rayuela". También admiro mucho a Borges, aunque no son novelas, pero lo admiro. El mundo está hecho de las cosas que no son reales, somos los cuerpos, la ropa que usamos, lo que comemos, y también lo que soñamos.

¿En qué estado se encuentra la cultura serbia?

Tienes que tomar en cuenta que se trata de un pueblo chico, relativamente nuevo, con una lengua relativamente chica. Todo Serbia tiene casi la población de Guadalajara. Pero yo no diria que eso refleja la calidad de su literatura, porque ha dado a la literatura mundial varios nombres, tal como un Premio Nobel, y el poeta Vasko Popa.

La literatura actual de Serbia es un abanico amplio de diferentes corrientes o características, y en cada una de esas poéticas hay escritores actuales destacados, pero faltan traducciones a estos escritores.

¿Cómo aportar algo hoy a la escritura?

Las formas de expresarse son las que cambian, los temas no. Se van tejiendo esos temas, pero uno jala un hilo y lo vuelve a tejer. Prácticamente de la misma tela, se crea algo nuevo, justo a la medida del hombre contemporáneo. Siempre hablamos de lo mismo, del dolor, la mentira, el amor, del coraje, de la valentía y la traición, pero hacemos cosas nuevas.

¿Qué consejo le das a los escritores jóvenes?

No recibir consejos de los escritores mayores (se ríe). Sólo les digo que sean personales y auténticos.

