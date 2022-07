“Sensacional de Diseño Mexicano” la exposición que muestra que los rótulos sí son arte

“Sensacional de Diseño Mexicano” es una exposición que muestra que los rótulos sí son arte y actualmente realiza una gira en estados de la República Mexicana. La muestra surge del afamado libro“Sensacional de Diseño Mexicano” (Trilce, 2001), del diseñador gráfico Juan Carlos Mena, publicación en la que por primera vez se recopiló un acervo con distintas formas de gráfica popular para resaltar su importancia.

“Sensacional de Diseño Mexicano” es única en su tipo porque reúne muchas expresiones de la gráfica popular: los rótulos, los impresos, los productos y las publicaciones. La muestra cuenta con casi 700 piezas, entre carteles originales de conciertos y peleas de lucha libre, productos, revistas, la estética de los mecánicos, etc. “Todo este universo genera una visión de la gráfica popular”, sostiene Deborah Holtz, directora de Trilce Ediciones.

La gráfica popular es una gráfica utilitaria, es decir su propósito básico es para crear o promover un servicio, a diferencia de los grafiteros, muralistas que normalmente se tiende a confundir este tipo de gráfica, explica Holtz. “El valor artístico está en la realización de quien interpreta y le da un formato a esa necesidad”, agrega.



La muestra coincide con el contexto de la polémica que surgió en mayo, luego que Sandra Cuevas, titular de la alcaldía Cuauhtémoc, mandara a borrar los rótulos de los puestos callejeros para sustituirlos con pintura blanca y el logo gris de su gobierno. Sobre el rechazo hacia la gráfica popular por ser considerada “naca” y de “mal gusto”, Juan Carlos Mena reconoce que la oercepción negativa no ha cambiado mucho, pese al paso del tiempo.

“Es una actividad muy necesaria, tanto que se sigue viendo en las calles. La apreciación desde el arte de estas expresiones comerciales, todavía se discute mucho. El libro -publicado hace 21 años- por eso sigue vigente porque pone sobre la mesa esta discusión. Obviamente nosotros estamos en la posición que expresa el libro: en estas manifestaciones hay gestos que empatan con el arte, pues una vez desvinculado de su función, puedes apreciar la originalidad, el ingenio, la expresión, el uso de recursos gráficos y toman el pulso de la sociedad continuamente”, explica el diseñador gráfico.

Tanto el libro -que actualmente su tercera edición se encuentra agotada- y la exposición han tenido alcance internacional, pues la publicación se ha traducido al inglés y al francés, mientras que la muestra ha recorrido Estados Unidos y Europa. Ante esta apreciación internacional, Holtz pregunta si aún es posible decir que los rótulos no son arte.

“¿Quién va a decir a estos museos que esto no vale la pena? La señora Sandra Cuevas tendrá su visión y sus razones, pero desde luego no es una autoridad en el tema como para denostar, a partir de su visión, qué es arte y qué no es arte”, afirma la editora.



Tras la polémica, en redes han surgido campañas publicitarias de empresas privadas para rescatar los rótulos, así como diseñadores gráficos han mostrado su acercamiento digital para preservar el oficio del rotulista, que cada vez tienen menos profesionales. Aunque se tienen buenas intenciones, también ha surgido en redes sociales el debate sobre si estas acciones son apropiaciones que al final vulneran la naturaleza de esta gráfica.

Al respecto, Mena señala que la gráfica popular la puede hacer cualquier persona, sin embargo, destaca que la “expresión más profunda” viene de personas que no tienen formación académica. “Es válido que un diseñador gráfico haga gráfica popular, pero no siempre sale bien, hay veces que en una parte del camino se pierde la autenticidad”.

Tanto Holtz, como Mena concuerdan en que la censura de Cuevas no tendrá mayor repercusión en la gráfica porque es un tema local y con fecha de caducidad, pues “la que no va a durar es la alcaldesa”, bromea el diseñador. “Tendríamos que dejar de ser mexicanos para perder la gráfica popular”, agrega Holtz.

“Sensacional de Diseño Mexicano” ha estado en museos de 14 ciudades del mundo: San Francisco, Nueva York, Glasgow, Zaragoza, Alejandría, Bogotá, por mencionar algunas. Ahora la exhibición está de gira en tres estados de la República Mexicana: hasta el 7 de agosto estará en el Centro de las Artes de San Luis Potosí. Después, podrá ser visitada en el Centro de las Artes Gráficas en Coahuila y finalmente en el Museo San Pedro, en Puebla.



