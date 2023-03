Secretaría de Cultura, no, nada es color rosa

El Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (antes Fonca) celebra su cumpleaños. La dependencia de la Secretaría de Cultura dice que llega a este aniversario “como una institución fortalecida”, presume haber aumentado el número de apoyos y afirma que va por más. Esto sería genial si tan sólo la realidad del SACPC coincidiera con la de los creadores, que mes con mes lidian con la incertidumbre sobre cuándo recibirán su apoyo, que ya acostumbra a llegar tarde. ¿Ir por más? Está buenísimo, pero ¿y si primero trabajan en las actuales fallas del Sistema? Es claro que, cuando se está del otro lado del escritorio, la vista es más cómoda y de color rosa.

Cultura en Tlaxcala: harta inventiva ypoca seriedad

Otra iniciativa del titular de la Secretaría de Cultura de Tlaxcala, Antonio Martínez Velázquez, ha generado cuestionamientos entre creadores y artistas de la entidad. Se trata del lanzamiento, hace unos días, de la Compañía Estatal de Teatro Tlaxcala (CETT) y de la presentación de su primera convocatoria. Nos cuentan que las críticas no sólo tienen que ver con que la convocatoria va dirigida a actores profesionales, pero también a estudiantes de las artes y a aficionados “con cualidades para la actuación”, sino que también ha hecho mucho ruido que la compañía estará a cargo del actor y conductor de televisión, Ausencio Cruz, y de Giovanni Magaña, que dicen “poco han hecho por Tlaxcala”; pero además no se sabe cuál será el presupuesto de la compañía, ni cuántos creadores conformarán el elenco menos cuáles serán los recursos asignados a cada creador de la compañía. La convocatoria no habla de pagos sino de un “estímulo económico” que dependerá del número de funciones presentadas ante el público, pero además, apunta que todo “estará sujeto a la disponibilidad presupuestal de la Secretaría de Cultura Estatal”. Al parecer hay mucha inventiva, pero poca seriedad. (Escríbanos a [email protected])