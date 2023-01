Se recrudece la crisis en los PILARES

Ya hemos informado sobre los maltratos que dio la secretaría de Cultura de la Ciudad de México a los talleristas y profesores de los Puntos de Innovación, Libertad, Artes, Educación y Saberes, mejor conocidos como PILARES, programa estrella de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y que se presumen ante el mundo como una manera “exitosa” de llevar cultura y educación a zonas marginadas, claro, lo que no se agrega es que dicho “éxito” se da con trabajadores sin contrato, sin seguridad social y en algunos casos con retrasos en los pagos. Por si fuera poco, talleristas de diferentes PILARES reportaron en redes sociales que han sido acarreados a los eventos culturales de la Verbena en el Zócalo --que por cierto, se ha extendido hasta el Día de Reyes--, a pesar de que su periodo laboral concluyó el 16 de diciembre. ¿La amenaza? No considerarlos candidatos aptos para renovar su estadía en el programa de talleristas. Ay, ojalá eso fuera todo. Pero no. En días recientes, un grupo de mujeres talleristas se manifestó en redes sociales para denunciar maltrato y acoso sexual por parte de autoridades de diferentes PILARES, hechos que, argumentan, llevan enfrentando desde que inició el programa, es decir, en 2019. Vaya. Y así se presumen los PILARES ante el mundo, con trabajadores maltratados, usados y acosados.

melc