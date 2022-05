Se balconea solito el expositor de arte

Parece chiste, pero es anécdota… en la feria de arte Material los performistas venezolanos de Profoundation fueron interrumpidos cuando hacían su performance “Bordes Profundos”, que consiste en parodiar la “cara fea del poder” de la mano de los personajes escandalosos Profunda y El Maco, quienes recorrieron la feria en busca de la obra de mayor precio. El acto, que busca incomodar y provocar, reunió a seguidores fieles, entre éstos a la famosísima María Conchita Alonso, quien les siguió el juego… a los artistas. El único que no captó el chiste fue Rodrigo Feliz, cofundador de Material y director de expositores de la feria, quien sin que fuera parodia, reaccionó y pidió a los “alborotadores” que le bajaran… a su acto. ¿Qué incomodó al organizador?, se cuestionan los artistas. Esta experiencia sólo dejó en claro que el director de expositores no estaba enterado del programa de su propia feria y que, finalmente, Profunda y El Maco lograron su cometido e hicieron valer su acción, pese a la abrupta interrupción.

Nuevo problema que estalla en el ex Fonca

Las cosas no marchan nada bien en la Secretaría de Cultura federal. Claro que ese no es un secreto, cada día se le suman nuevas demandas de creadores y por supuesto de tipo laboral. Desde el fin de semana pasado, más de 40 trabajadores del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, antes Fonca, el mismo que está en la polémica por la discrecionalidad en los estímulos como Efiartes, llamaron a un paro desde el pasado 2 demayo para exigir el pago de sus servicios. Resulta que los prestadores de servicios profesionales contratados por el Capítulo 3000 no han recibido sus pagos en lo que va del año, aunque ellos han mantenido sus labores en distintos espacios. Los trabajadores han dirigido una carta a la sectetaria de Cultura, Alejandra Frausto, pero no hallaron respuesta, ni de ella ni del director del Sistema, el actor Juan Carlos Gutiérrez Bonet, que se echa otro problema sin resolver a su lista, y sigue tan campante por la vida, como si no pasara nada y eso que ya circula una carta de apoyo firmada por reconocidas instituciones y compañías.