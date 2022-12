Rupi Kaur, el fenómeno de la poesía en Instagram que hace tours mundiales como si fuera cantante pop

A sus 30 años, la poeta Rupi Kaur cuenta con cuatro libros publicados, traducidos a más de 42 idiomas -tres son best sellers del periódico “The New York Times''-, 4.5 millones de seguidores en Instagram y con una fortuna estimada en más de un millón de dólares.

¿Cómo lo logró? Kaur no es una escritora que ha seguido el camino convencional y ha encontrado en la diferencia el secreto para triunfar.

Kaur es originaria de Punyab, India. A los cuatro años, se mudó con su familia a Canadá, país al que llegó sin hablar inglés, por lo que sus dibujos la ayudaron a comunicarse. Después de aprender el idioma, poco a poco, la voz de Rupi destacó en las redes sociales con sus poemas en los que aborda temas que acongojan a millenials y a la generación Z: ansiedad, depresión, incertidumbre del futuro, pero también migración y feminismo. Sus poemas se caracterizan por estar acompañados de ilustraciones, elemento que volvió a sus textos “instagrammeables” y virales.

Al darse cuenta del éxito que tenían sus poemas y notar que no existía un mercado para poesía escrita por mujeres de piel morena, Rupi se abrió su propio camino y autopublicó en 2014 su primer poemario, milk and honey. El resto es historia: Kaur ha amasado un gran volumen de fieles seguidores y ha evolucionado también como empresaria, pues ahora realiza giras para recitar su poesía (spoken word) y vende mercancía, desde sudaderas hasta papelería, con su nombre impreso.



Foto: Feria Internacional del Libro de Sharjah

Kaur iniciará el 2023 en la Ciudad de México, donde será la siguiente parada de su tour. A propósito de su visita, EL UNIVERSAL tuvo la oportunidad de conversar con la escritora durante la Feria Internacional del Libro de Sharjah 2022, donde reflexiona sobre hacer negocio a partir de la poesía y sobre cómo la industria editorial ha subestimado a los escritores jóvenes pertenecientes a minorías.



¿Qué impacto crees que tengan las redes sociales en la literatura hoy?

Creo que las redes sociales tienen el poder de democratizar la literatura y lo hemos visto. Antes era un negocio abierto a ciertas perspectivas, de ciertas personas de cierta edad, especialmente en Occidente. Apenas hace 20 años una joven mujer como yo habría sido marginalizada. Era muy difícil para las minorías poder publicar un libro.

Lo que han hecho las redes sociales es probar que hay interés para distintos tipos de literatura, hecha por personas distintas, por eso estamos viendo más diversidad en la literatura.

¿Dirías que las redes sociales, especialmente Instagram, han ayudado a formar tu estilo?

Mucha gente no sabe que en realidad no comencé en Instagram, sino que mis poemas los publiqué primero en Tumblr. Ya después continué publicando en Instagram, que fue cuando todo estalló. En todo caso, Instagram me ayudó a encontrar a mis lectores, creo que haberlo hecho de la forma tradicional (publicando un libro) habría sido más difícil.

¿Cómo es tu proceso para escribir un poema?

Escribir poemas es para mí como una meditación, una experiencia espiritual. Cuando escribo, medito y hago escritura libre, porque yo no escojo los poemas, los poemas me escogen a mí. Entonces lo que hago es sentarme en el escritorio y escribir libremente, una y otra vez, para saber en qué está en mi mente. A veces el poema de 20 líneas llega muy fácil, pero otros salen horribles y pasas meses tratando de arreglarlos y al final terminan siendo un texto muy distinto a como lo iniciaste.

En enero te presentarás en la Ciudad de México, ¿cuáles son tus expectativas y qué pueden esperar tus lectores?

Estoy muy emocionada de ir a México. Muchas personas me enviaron mensajes pidiendo que visitara el país y creo que lo que más me emociona es la pasión de mis lectores. No puedo esperar a conocerlos, escuchar sus historias y los problemas que los afectan.

¿Cómo surgió la idea de hacer giras de recitación de poesía, como si fueras una cantante pop?

Desde hace 13 años que recito poemas en los escenarios, es cuando me siento más poderosa. Con el paso de los años, varios lectores me preguntaron por qué no iba a sus países y pues esta es mi primera gira mundial, por todos los continentes.

Sobre cómo surgió la idea, no sé, fueron los lectores.

¿Al hacer esta gira, cuál es tu reflexión sobre que lectores de todo el mundo conectan con tu poesía?

Creo que algo que es consistente, no importa el lugar o el idioma, es que hay calidez y amor entre cada persona que conozco. Muchos se sienten identificados con los poemas con los que escribo y pienso que la conexión es contar cosas tan personales en los poemas. No sé muy bien qué es lo que sucede cuando leen mis poemas, pero espero que persista el tiempo.



¿Crees que tu forma de trabajar plantea una nueva manera de hacer negocio a través de la poesía?

Creo que al menos en Occidente aún está esta idea de que un poeta de verdad no debería hacer dinero por su obra y creo que eso es un pensamiento muy arcaico. ¿Por qué no? Todos debemos comer. Los artistas exhiben y venden sus obras, los músicos hacen conciertos, los cantantes hacen giras y esto que hago no es diferente a lo que hacen otros artistas. Creo que es mal visto porque no estamos acostumbrados a que un poeta salga de gira a recitar su obra.

¿Como joven escritora que tuvo que autopublicar sus libros, cuál es tu visión de la industria editorial? ¿Crees que hoy el mundo editorial aún subestima a los jóvenes talentos?

Creo que sí. Ha habido un cambio importante. Llevo siete u ocho años en la industria y he observado cambios, pero no porque la industria lo haya decidido así, sino porque los escritores hemos presionado para abrir las puertas.

Rupi Kaur se presentará el 25 de enero en el Lunario, del Auditorio Nacional.

