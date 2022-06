A Romero Tellaeche se le acabó el semestre sin enseñar el acta

El pasado 25 de mayo, José Antonio Romero Tellaeche dijo a estudiantes del Centro de Investigación y Docencia Económicas que antes de que terminara el semestre mostraría el acta que lo designa como director del CIDE. El acuerdo se dio en medio del coloquio titulado “La nueva geopolítica de la democracia”, impartido por Romero Tellaeche y John Ackerman. “Luego se las enseño (...), antes de que acabe el semestre”, dijo el director del CIDE al estudiante que le preguntó cuándo se haría pública el acta. “¿Se compromete públicamente a que antes de que acabe el semestre nos enseñe el acta?”, cuestionó el alumno, a lo que Tellaeche asintió con la cabeza. Pues oficialmente el semestre ordinario concluyó el pasado miércoles, y no, el acta no se hizo pública, ¿será que Romero Tellaeche tendrá que irse a extraordinario por su promesa incumplida? Por esto y por los plagios que se le han descubierto al economista, parece que su palabra no es de fiar.

¿Mondiacult pondrá a México en el banquillo de los acusados?

México estará tres días en el centro de la atención de la cultura internacional: del 28 al 30 de septiembre, pues será sede del Mondiacult 2022, conferencia sobre políticas culturales y desarrollo sostenible. El encuentro, que organiza la UNESCO y que marcará pautas para las próximas décadas, suena mucho y poco se sabe, salvo ciertos lineamientos generales: la pospandemia o el tráfico de bienes culturales. En el caso de América Latina y el Caribe, en febrero se realizó una consulta para determinar las directrices de la región, presidida por la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto. Es interesante que el país haya sido elegido para un evento de este calibre cuando los recortes en el presupuesto de Cultura y los derechos laborales han sido una constante contra el gremio. Interesante porque, justo en la consulta, algunos temas prioritarios fueron el respeto a los derechos culturales y el cuidado del patrimonio. ¿Cómo se concilia, entonces, un encuentro que habla de la preservación del patrimonio con el proyecto más ambicioso de la 4T, el Tren Maya, y sus consecuencias debido a un turismo cultural depredador y el riesgo en que se pone al mayor bosque tropical húmedo de Mesoamérica? Esperemos que en Mondiacult se discutan en serio estos y muchos otros temas.

