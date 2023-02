Retrato de un sabio: Antonio Alatorre visto a través de 14 miradas

Ideado para publicarse “despuesito de su muerte” --ocurrida en la Ciudad de México el 21 de octubre de 2010--, el libro “El sabio de Autlán. Antonio Alatorre. Lecturas y testimonios” (Aldus/Matadero/ Secretaría de Cultura de Jalisco, 2022) compilado y con prólogo de Sergio Téllez-Pon, es al final un homenaje que conmemora el centenario del nacimiento de Antonio Alatorre, filólogo, investigador, ensayista y acucioso investigador de Sor Juan Inés de la Cruz, que se cumplió el 25 de julio de 2022.



Foto: Especial

Un homenaje a través de un libro que reúne textos, además de Téllez-Pon, de Julio Aguilar, Jorge Aguilar Mora, Huberto Batis, Miguel Capistrán, Adolfo Castañón, Christopher Domínguez Michael, Carmen Galindo, David Huerta, Jean Meyer, Tomás Segovia, Sergio Téllez-Pon, Alejandro Toledo, Miguel Ventura y Naief Yehya. Estos 14 textos de diferente índole, hay dos poemas, tres entrevistas y una diversidad de testimonios y lecturas sobre la vida y la obra del filólogo nacido en Autlán de la Grana, Jalisco, conforman un amplio retrato de retratos del autor de la célebre “Los 1001 años de la lengua española”.

“En principio lo que pensábamos, Miguel Ventura y yo, como un libro en que estuvieran sus alumnos, sus conocidos, sus discípulos, sus admiradores y el propio Miguel que fue su compañero de vida. Lo que queríamos era hacer retratos, por eso lo llamamos ‘Lecturas y testimonios’, de quiénes lo leyeron y querían hablar de su obra, pero también de quienes lo conocieron y querían mostrar una figura más humana y cercana a la persona, ya no al personaje, al gran escritor o al filólogo, sino a la persona. Por eso hay esos testimonios de gente cercana a él, pero también están sus amigos, conocidos, discípulos, entre todos queríamos que hablarán de la persona o la lectura de su obra”, afirma Sergio Téllez-Pon.



Foto: Especial

El autor del prólogo y la selección de textos que se reúnen en el libro, asegura que además hay textos en los que también está él, Antonio Alatorre, a través de entrevistas, “está una entrevista larga que le hizo Jean Mayer, en la que habla mucho de su infancia y de la Guadalajara de aquellos años; está la de Alejandro Toledo, donde Antonio habla de Sor Juana; y la de Julio Aguilar, donde también habla de Sor Juana pero además de toda la polémica y el escándalo que suscitó con Paz, Krauze y Batis. Es un libro en el que están todos ahí”.

“El sabio de Autlán. Antonio Alatorre. Lecturas y testimonios”, obra que se presenta hoy en el Ranzö Café (Salvador Díaz Mirón128. Santa María la Ribera), a las 19 horas, con la participación de Miguel Ventura, Ernesto Reséndiz y Sergio Téllez-Pon, incluye una rica iconografía, proveniente del Archivo fotográfico de Miguel Ventura, donde se pueden ver imágenes de Antonio Alatorre.

De cuerpo entero

Antonio Alatorre, el también autor de “Ensayos sobre la crítica literaria”, “El brujo de Autlán”, “El sueño erótico en la poesía española de los Siglos de Oro”, “Sor Juana a través de los siglos”, “Cuatro siglos de arte poética” y de la novela “La migraña”, fue integrante esencial de una triada de genios jaliscienses junto con Juan Rulfo y Juan José Arreola.

“Fueron una pequeña generación de genios que coincidieron en ese momento y en ese lugar en Guadalajara en los años 40 y ya después pues fueron los grandes pilares de la literatura mexicana del siglo XX”, dice Téllez-Pon, quien busca con este libro volver a la figura de Alatorre y que las nuevas generaciones retomen su obra, que tuvo varias vertientes.

“Él fue difusor de la lengua y de la obra de Sor Juana, que fueron sus dos grandes temas, al estudiar a Sor Juana lo que quería era difundirla, que se leyera sin telarañas ni velos hagiográficos sino como una obra que se hubiera escrito en nuestro tiempo y que fuera igualmente leída que el best seller del momento, y para eso él se dedicó a aclarar y a hacer libros de la obra de Sor Juana más actuales y legibles para lectores de hoy”, señala Téllez-Pon.

Alatorre también estudió la lengua. Dice Téllez-Pon que “Los 1001 años de la lengua española”, son parte de sus estudios de las lenguas que siempre estuvieron de alguna manera presentes en su obra posterior, “él sabía cómo usar el lenguaje en el ambiente académico y cómo usarlo en otros ámbitos y por eso a él le preguntaban cosas de la lengua, cuando surgían algunos debates sobre la lengua española, era un referente”.



Foto: Especial

Pero también está su faceta como crítico literario que es muy reconocido por otro sector del gremio, “era un crítico literario bastante implacable y que no daba concesiones. Lo que yo digo en mi texto es que eso fue lo principal que nos enseñó a sus alumnos, a ser unos críticos imparciales e independientes, y eso es como una gran herencia que nos dejó”, agrega.

Sergio Téllez-Pon, por supuesto, también celebra al ensayista, donde fue grandísimo su aporte, aunque intentó entrar a la novela con “La migraña”, que se publicó de manera póstuma.

“Él quiso hacer una obra narrativa para estar un poco a la altura de Rulfo y Arreola, pero a lo mejor él no le correspondía ser narrador como Rulfo y Arreola, sino ser un gran ensayista, lo que los otros no fueron. Como ensayista también tiene un valor bastante grande. Para el ensayo mexicano del siglo XX es un autor sin duda indispensable. Que el ensayo no sea un género bastante leído no quiere decir que no tenga buenos representantes, y ahí está Alatorre, por supuesto”, dice Téllez-Pon, quien celebra las fotografías del archivo de Miguel Ventura, quien fue pareja de Alatorre durante casi 40 años, una selección en la que podemos conocer al ser humano.

El libro ““El sabio de Autlán. Antonio Alatorre. Lecturas y testimonios”, tendrá una segunda presentación el próximo jueves 16 de febrero, a las 19 horas, en Gandhi Centro Cultural “Mauricio Achar” (Miguel Ángel de Quevedo 121. Chimalistac”, con la participación de Coral Bracho, Miguel Ventura y Sergio Téllez-Pon”.

