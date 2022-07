Regresa Al Alma, festival de teatro francés en México

El Festival Internacional Al Alma 2022, que organiza la asociación Al Alma France, del actor y gestor cultural franco-mexicano Alain Ramírez Méndez, vuelve a México siete años después de su primera edición. En palabras de Ramírez, se trata de un festival pluridisciplinario e itinerante, cuyo objetivo es apoyar el intercambio cultural entre artistas de América Latina y Europa. Las adaptaciones de tres piezas de compañías francesas se presentarán este año en el Centro Cultural Helénico, el Teatro La Capilla, el Teatro El Milagro y el Palacio de Cultura Tlaxcala.

La programación se divide entre las funciones y las actividades formativas. A las primeras, señala Ramírez, las conforman tres obras. La primera es ¡Dolores! Un espectáculo total, de la compañía Spektra, pieza de clown y burlesque sobre una bailarina que “explica el valor del flamenco y, por lo tanto, la razón de que su personaje sea tan importante en ese mundo de ficción”. Se presenta el 4 y 5 de agosto, a las 20:00, en La Capilla (Madrid 13, Del Carmen), el 31 de julio y el 7 de agosto, a las 20:00 horas, en el Helénico (Av. Revolución 1500, Guadalupe Inn); el 6 y 13 de agosto, a las 13:00 horas, en el Palacio de Cultura Tlaxcala (Av. Juárez 62, Tlaxcala Centro).



Foto: Centro Cultural Helénico

Le sigue ¡Ay! Un poeta, producción francesa de Al Alma, “un cabaret donde el personaje empieza diciendo que ´todo el mundo piensa que la poesía es aburrida, pero yo voy a demostrar que no es así´. Incluye canciones y poemas recitados, de manera teatral y fresca; muchos en español y algunos en francés y en inglés”. Las funciones son el 7 y 14 de agosto, a las 20:00 horas, en el Helénico; el 8 y 9 de agosto, a las 20:00 horas, en El Milagro, y el 6 y 13 de agosto, a las 15:00 horas, en el Palacio de Cultura.

La tercera es El último acto de amor, pieza silente francoespañola de Clara Chapelet y Raquel Sastre Rojo. “Su dimensión estética la crean dos chicas a partir de una historia narrada con marionetas portadas e interpretada con canciones. No es necesariamente un espectáculo infantil, puede entrar todo tipo de público”. Las funciones son el 31 de julio y el 14 de agosto, a las 20:00 horas, en el Helénico; el 8 y 9 de agosto, a las 20:00 horas, en El Milagro, y el 6 y 13 de agosto, a las 14:00, en el Palacio de Cultura.

Todos los artistas del programa son, al mismo tiempo, creadores, actores, dramaturgos y directores de sus propias piezas.

Entre las actividades formativas hubo dos masterclass con Rui Frati, director del Théâtre de l'Opprimé Paris y sucesor de Augusto Boal. Se trató de dos talleres formativos que se dieron el 21 y 26 de julio en el Centro Cultural Helénico y el Teatro el Milagro, respectivamente, sobre las técnicas del Teatro Social del Oprimido que creó Boal. El 8 y 9 de agosto, de 10:00 a 14:00 horas, habrá un taller de clown burlesco que impartirá la compañía Spektra en el Teatro La Capilla. Del 1 al 5 de agosto, de 10:00 a 16:00 horas y también en La Capilla, se llevará a cabo un taller introductorio al Teatro del Oprimido”.

La programación actual estaba prevista para 2020, pero el proyecto no se concretó debido a la pandemia. “Si bien, su primera edición fue en México en 2015, no es un festival que organizo en el país todos los años. En 2016, por ejemplo, no tuve previsto venir y en 2017 no lo realicé por cuestiones de dinero. En 2018 y 2019 sí llevamos talento mexicano a Francia”, cuenta el director.



Foto: Centro Cultural Helénico

La mayoría de las producciones es de la asociación homónima de Ramírez, aunque hubo apoyo de Amis & Compagnies y Théâtre de l'Opprimé Paris, desde París, quienes se encargaron de la gestión y el pago de vuelos respectivamente. “En 2015 intenté conseguir alguna colaboración con el gobierno, pero no vi voluntad de las embajadas de México y Francia. Me dije: no puedo contar con ellos. Recordé eso y como hay pocos apoyos en este momento para el teatro decidí no tocar las puertas a nivel gubernamental. Cuando hemos recibido a compañías mexicanas en Francia, la mayor parte viajó gracias al exFONCA”.

En México, Al Alma 2022 recibió el apoyo de la compañía Cocodrilo Produxión y de la empresa Bufón MX.

Es necesario, cuenta el director del festival, buscar otros medios de apoyo, esquemas y convocatorias. “La gente no quiere invertir en la cultura si se sobrepasa cierto monto, eso es un obstáculo”, señala. El otro reto es alcanzar la visibilidad para grandes actores que son conocidos en sus países, pero no en América Latina.

Los artistas que trabajan con Al Alma van de los semiprofesionales hasta aquellos que tienen varias décadas de experiencia. “Se retroalimentan, los actores maduros conocen a los jóvenes y ven cosas nuevas. Estas ideas son el germen del festival”.

Por último, sobre la barrera del idioma Ramírez cuenta que "se intentó disminuir lo más posible, con adaptaciones y espectáculos silentes, para que el intercambio cultural fuera aún mayor".

