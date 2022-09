Registro Mercantil de España prueba que Taibo II benefició a familia de amigo fallecido con la compra de más de 26 mil libros

GEA Distribuciones 2000, la empresa a la que el Fondo de Cultura Económica compró más de 26 mil libros (según cifras entregadas por la propia editorial del gobierno) es propiedad de los hijos de Silverio Cañada, el editor y mecenas de Paco Ignacio Taibo II, director del FCE, según consta en documentos del Registro Mercantil de España.

Una vez que EL UNIVERSAL dio a conocer que el escritor y servidor público eligió a esa empresa para darle un contrato por 24 mil 89 euros (517 mil 913 pesos), más 175 mil 556 pesos por el traslado de España a México, Taibo II ha hecho declaraciones en las que niega haber incurrido en conflicto de interés al favorecer a una empresa vinculada al editor que lo contrató para editar la colección Etiqueta Negra, que incluía una novela suya (La vida misma).

Sin embargo, el funcionario trata de deslindarse omitiendo el vínculo entre la empresa GEA, cuyo administrador único es Gabriel Cañada Estebanez, y su editor, Silverio Cañada. Taibo II decidió comprar más de 24 mil libros publicados entre 1986 y 1991 a los hijos de su editor, quien, de acuerdo con sus propias palabras, en los 70 le financió una investigación que le permitió asentarse en Gijón, la tierra de su familia.

“Me hizo un contrato maravilloso que me permitió desarrollar la investigación a mi modo y con el tiempo que necesitaba en un momento en el que se me estaban acabando los fondos. De esa forma me arraigué, o me rearraigué, en Gijón”, dijo Taibo en una entrevista concedida en 2017.

Si bien Silverio Cañada Acebal murió en 2002, sus hijos tomaron la estafeta de su trabajo en el mundo editorial y se quedaron los miles de libros sobrantes de la colección que editó Taibo II.



El artículo 3 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, vigente desde 2016, señala que el conflicto de interés se presenta cuando se afecta el “desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los Servidores Públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios”.

De acuerdo con un informe elaborado por una empresa de inteligencia financiera, GEA Distribuciones Gráficas 2000 es una compañía con dos empleados, que en 2020 tuvo ventas por 19 mil 676 euros y que en ese año registró un balance negativo de 39 mil euros. En 2019, cuando se benefició por la compra ordenada por Taibo II, vendió libros por 65 mil 250 euros; de ese total, 36% correspondió a la venta que hizo el FCE.

Malabares con las cifras

En sus alegatos, Taibo II, secundado por Elizabeth García Vilchis en la sección “Quién es quién en las mentiras”, sostiene, sin mostrar pruebas, que la operación ha sido un éxito porque ha vendido 14 mil ejemplares de la colección Etiqueta Negra.

Sin embargo, en la respuesta a la solicitud de información 330014522000033, el FCE sostuvo que ha vendido 7 mil 622 ejemplares en dos años y cinco meses en que los libros se han exhibido en sus tiendas.

Tanto las cifras de compra de ejemplares, como la de los vendidos, proceden de información proporcionada por el Fondo, solicitada con base en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

De modo que la unidad de transparencia de la editorial del gobierno mintió con la respuesta, o el director miente al sostener que se han vendido el doble unidades de la que ellos mismos reportaron.