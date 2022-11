Reflexionan sobre el ADN y la crisis forense actual

El libro "ADN, protagonista inesperado" recopila ensayos sobre el papel del ADN y las muestras genéticas desde perspectivas antropológicas coordinado por la investigadora forense Vivette García Deister, con la participación de diferentes académicos en ciencias sociales y estudios forenses.

La obra aborda las problemáticas que nacen a partir del ADN como eje protagónico de las búsquedas y reconocimientos de desaparecidos por parte de familias que sufren la pérdida de un ser querido, además de la vida social del ADN forense desde las perspectivas filosófica, histórica, económica, antropológica, social y legal.

El libro refleja un ejercicio sobre las promesas y las realidades que las herramientas científicas ofrecen para enfrentar la crisis de inseguridad y violencia que atraviesa el país actualmente, además de la creación de bases de datos genéticas, las muchas aristas de la identificación plena de una persona fallecida, la privacidad de los familiares, las exigencias institucionales de que la ciencia sea eficaz, las (des)ilusiones de la sociedad civil ante lo que puede revelar algún fragmento de cromosoma, entre otras temáticas.



"ADN, protagonista inesperado" está conformado por siete ensayos: “Imaginarios socio técnicos de ADN: ciencia forense y cultura”, de Ariel Sánchez Zúñiga; Bases de datos genéticos: la administración de la esperanza”, de Vivette García Deister; “La integralidad de la investigación forense en la identificación de personas”, de Diana Bustos Ríos; “Privacidad e identificación forense: el problema de los desaparecidos y la infraestructura legal que aún no construimos”, de Diego García Ricci”; “Infraestructuras forenses: claves conceptuales para su reflexión”, de Doria Vélez Salas y Manuel Vélez Salas; “Huesos y ADN: auto organización forense y ADN Ciudadano en México”, de María Torres, y “Balance y flexibilidad en los límites: prácticas forenses en Colombia en implementación del acuerdo de paz”, de María Fernanda Olarte-Sierra.

También incluye un prólogo elaborado por la periodista Wendy Selene Pérez, quien sostiene que “una idea fundamental, contundente, que atraviesa el libro es que, a pesar del protagonismo del ADN en las circunstancias mexicanas, las pruebas genéticas no resolverán el desastre forense. Los familiares de las víctimas desconfían de las autoridades y eso sobrecarga la atención en las confrontas de ADN, más aún si los cuerpos están maltratados, desbaratados, fragmentados, irreconocibles. Sin embargo, el ADN no es mágico y por sí solo no restituirá la identidad de miles de muertos; se necesita de otras disciplinas, como dactiloscopia, odontología y antropología”, explica.



Este libro, agrega la periodista, “informa, muestra, analiza, interpela y por muchos momentos también genera indignación. Las autoras y autores revelan a un Estado que maneja y administra la muerte en lugar de atender las causas estructurales. El libro es, sin duda, una obra que no debe pasar inadvertida en México, ni fuera del país, y que nos ayuda a entender nuestro oscuro presente”, finaliza.

