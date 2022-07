Recrean historia de ilustración científica

Con la exposición Historias naturales: 400 años de ilustración científica, el museo Universum, ubicado en Ciudad Universitaria, arranca las celebraciones por su 30 aniversario. La muestra, que se hizo en colaboración con el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York, explora la historia de la ilustración científica con 50 reproducciones de dibujos antiguos que provienen de la colección de Libros Raros de la biblioteca del museo estadounidense.

“La exposición habla justo del inicio de la ilustración que acompañó los descubrimientos que hicieron los naturalistas. Entonces se ven los primeros pasos de la ciencia moderna como la conocemos ahora”, explica Norma Corado, curadora de la muestra.

La exposición está basada en un libro Natural Histories: Extraordinary Rare Books. Selections from American Museum of Natural History Library (2012), en el que la biblioteca del Museo Americano reunió aproximadamente 150 libros antiguos que consideran raros por alguna particularidad y su aportación al conocimiento científico. En esta ocasión, la muestra está comprendida por material de 26 libros raros.

Entre las reproducciones en exhibición se encuentran ilustraciones del libro The Natural System of Colours (1766), del entomólogo Moses Harris, que fue uno de los primeros libros en llevar ilustraciones a color. Harris fue el inventor de la rueda de color, herramienta que muestra cómo la combinación de los colores primarios pueden crear otros colores. También hay ilustraciones de la alemana Maria Sibylla, apodada “la dama de las mariposas”, que fue una de las pocas exploradoras del siglo XVIII y de las primeras entomólogas que se considera que comenzaron a hacer ciencia con los insectos, señala Corado, quien también trabaja en el departamento de contenidos museográficos de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM.

En la selección también se podrá ver una reproducción del famoso rinoceronte que hizo el alemán Alberto Durero para el libro del naturalista Konrad von Gesner, Historia de los animales, así como ilustraciones de El viaje del Beagle, de Charles Darwin, que eventualmente daría lugar a El origen de las especies.



Flora, fauna, astronomía y vulcanología están presentes en la muestra.

“Para ese momento la ilustración científica fue un parteaguas porque no existía la fotografía. Muchos de los ilustradores no iban a las expediciones, sino que los científicos les describían lo que habían visto”, cuenta la curadora, quien recuerda que gracias a estos dibujos es posible tener un registro de especies que hoy en día ya no existen.

Además de mostrar especies naturales, Historias naturales. 400 años de ilustración científica abarca las áreas de la astronomía y la vulcanología. Sobre este último tema, se exhiben obras del libro Campi Phlegraei (1776), de William Harris, con un grabado de la erupción del Vesubio en el que el ilustrador Fabi Pietro se autorretrató. “Es curioso porque usualmente los ilustradores científicos no se dibujan a sí mismos”, destaca la también bióloga marina.

Actualmente los avances tecnológicos no sólo permiten tomar fotografías de alta resolución de las especies de la flora y fauna, como lo hace Levon Biss, sino que también es posible hacer modelos en tercera dimensión. Sin embargo, esto no significa que la tradición de la ilustración en la ciencia haya muerto. “Muchos investigadores aún prefieren la ilustración científica porque tiene la particularidad que puedes profundizar en detalles que como investigador te interesan (...). Creo que el campo de la ilustración científica es muy abierto y en México hay pocos ilustradores”.

Otro punto a descatar del campo, es la amalgama entre ciencia y arte, porque pese a la necesidad de ser exacto y fidedigno, las ilustraciones son obras artísticas porque sus creadores pueden plantar su toque personal, agrega Norma Corado.

La muestra estará abierta al público hasta el 23 de octubre y cuenta con un programa de actividades que se puede consultar en el sitio web www.universum.unam.mx

