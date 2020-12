Recorte presupuestal impactó en el INBAL; capítulo 3000, en incertidumbre para 2021

Los empleados del Instituto Nacional de Bellas Artes y de Literatura (INBAL) contratados bajo el esquema de servicios profesionales, quienes mantienen un paro de labores desde hace unos días, recibirán su pago correspondiente al mes de noviembre, antes de que concluya el año. El atraso, reconocieron autoridades, se debió al recorte presupuestal decretado en abril pasado. Además, si bien se prevé un recorte de personal debido a la disminución del presupuesto del instituto para 2021, esperan que "alcance" para recontratar a todos los que están bajo Capítulo 3000.

Durante una reunión entre trabajadores del Capítulo 3000 y autoridades administrativas del INBAL, Raquel Rebollo, directora de Recursos Financieros, indicó: "Créanos, hemos hecho todos los esfuerzos. Este año ha sido muy difícil presupuestalmente hablando, por el recorte que nos hicieron. Desafortunadamente, la partida en la que más nos retiraron fue la 33901 (Subcontratación de servicios con terceros), porque si ustedes recuerdan, al inicio del año, se les colocó todo el recurso, estaba comprometido, durante los primeros meses cumplimos con el pago los primeros días. A partir del mes de abril, cuando nos retiraron todo el recurso, pues ha sido la verdad muy difícil hacer frente a todos los pagos del Instituto para esta partida y para todos lo demás".

Pedro Fuentes Burgos, responsable de la Subdirección General de Administración del instituto, explicó que para el pago del mes de noviembre tendrán que echar mano de los recursos autogenerados.



"Estamos en el último jalón. En los dos últimos pagos que estamos haciendo para ustedes, los tomamos de los recursos que en Hacienda llaman 'excedentes', es decir, de los recursos autogenerados que no vienen de la Secretaría de Hacienda, sino que nosotros subimos y Hacienda nos los regresa. Por eso tengo asegurado el mes de noviembre", dijo el funcionario.

Personal contratado por Capítulo 3000 de centros de trabajo del INBAL como las coordinaciones nacionales de danza y teatro, la Compañía Nacional de Teatro, la galería José María Velasco y museos como el de Arte Carrillo Gil, Arte Moderno, Nacional de Arte, San Carlos y Mural “Diego Rivera", denunciaron hace unos días que, como en años anteriores, ha habido retrasos en sus pagos; además, aseguran trabajar "con incertidumbre" por la recontratación del próximo año.

La protesta colectiva de una gran mayoría de los trabajadores de Capítulo 3000, quienes laboran en 14 museos y cuatro coordinaciones nacionales, inició el pasado 1 de diciembre y consiste en detener sus actividades hasta que tengan una reunión con la directora general del INBAL, Lucina Jiménez, el próximo 9 de diciembre, para hablar sobre una nueva relación laboral.

Ante la protesta, el INBAL informó en un comunicado que, desde ayer jueves 3 de diciembre, empezó a ser solventado el mes de octubre y continuará este viernes 4 y lunes 7 de diciembre. Mientras que el mes de noviembre deberá quedar cubierto en tiempo y forma a más tardar el 20 de diciembre.

Respecto al pago del mes de diciembre, el funcionario indicó que la gestión de ese pago iniciará este año.

En cuanto a la contratación para el próximo año, Fuentes Burgos reconoció que se tiene que hacer un estudio y, dijo, espera que todo el personal de Capítulo 3000 sea recontratado. "Nuestra meta es que alcance para todos, pero una vez que acomodemos los recursos vamos a ver", dijo.

Y añadió: "Se ha formado una especie de estructura paralela dada la escasa formación de cuadros permanentes en el personal de base, (hay) una descomposición del ambiente laboral que implican unas deficiencias muy grandes. No es cierto que nosotros tratemos de saber qué están haciendo para traer a personal de base, primero porque no les da la expertise, desafortunadamente; en segunda porque no les da el compromiso porque no ha habido una educación de nuestra base trabajadora para tenerlos muy comprometidos. En cambio, ustedes son el mayor grupo comprometido, ustedes son los que nos salvan la vida, es por eso que no solamente los que están pugnando por conservar el número de contratados, sino también las mismas autoridades de la institución, son los coordinadores, los jefes de departamento, los que están diciendo que son ustedes los más eficientes, los más comprometidos y pues no se vale que los cortemos.

Con la verdad en la mano, son sus jefes los que están más preocupados".

Sobre el esquema de contratación para el próximo año, uno de los representantes de los prestadores de servicios, reiteró que los empleados bajo el Capítulo 3000 han realizado durante varios años labores sustantivas. Sin embargo, advirtió que están conscientes de que el presupuesto 2021 ya está aprobado y no se está contemplando otro esquema laboral.

"Pero ustedes pueden pedir los recursos, sabemos que primero lo debe solicitar el centro de trabajo al INBAL, luego el instituto a la Secretaría de Cultura y ésta a Hacienda, con fecha límite entre agosto y septiembre del año en curso. De modo que, en la próxima reunión con la directora del instituto, Lucina Jiménez, en la que abordaremos este tema, queremos señalar que necesitamos ir hacia ese rumbo y debemos generar herramientas de trabajo para que en conjunto se haga la petición de manera satisfactoria. Es el INBAL quien tiene que justificar por qué este personal debe ser contratado con un esquema diferente", argumentó uno de los trabajadores.

En respuesta, Fuentes Burgos, indicó que, en efecto, en el presupuesto para 2021 no fue contemplado otro modelo laboral porque, primero "hay cosas que arreglar" como la regularización de las prestaciones del personal de base.

"Qué bueno que estemos muy conscientes de que ahorita, por lo pronto, debemos caminar de la mejor manera como estamos, pero sí (tenemos que) trazar una ruta hacia el futuro para hacer las gestiones. Con la verdad en la mano: vamos a hacer todo este esfuerzo, toda la gestión, pero estas son las posibilidades de respuesta. No nos vamos a rendir a la primera. Sí podemos tener un grupo de trabajo con el objetivo claro de hacer los planteamientos ante la Secretaría de Hacienda sobre este tipo de contratación. En el INAH ya no hay sustitución de este personal porque es un problema que ha crecido como bola de nieve, ya es una avalancha y tenemos que adecuar las estructuras para que sea equitativa la distribución de los trabajos en los diferentes lugares", dijo Fuentes Burgos.

Y es que hace una semanas se filtró en redes sociales un documento del INAH en el que se informó que para el ejercicio fiscal 2021 las únicas modalidades de contratación de servicios personales son las de personal de base, personal de confianza y personal eventual y que la contratación de prestadores de servicios técnicos y profesionales con cargo a la partida 33901 (subcontratación de servicios con terceros) no debe ser utilizada para la contratación de servicios personales, es decir personal subordinado.

fjb