"Cuando nos acercamos a los libros, a las grandes novelas, a los clásicos no es que vayamos a tener una respuesta", fueron palabras del escritor David Toscana durante la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Monterrey, que este año alcanza su edición número 32 y se celebró en el Auditorio A del centro de exposiciones Cintermex.

Para hablar de lo más sustancial de Feria, Toscana dedicó su discurso a las erratas, Alfonso Reyes y los discursos de la antigua Grecia; abundó en que aquellos que leen, han encontrado en la literatura, no la certeza, sino nuevas dudas y mucha belleza.

"El mundo de las palabras es bastante complejo y completo. Tenemos oratoria, gramática, etimologías. Tenemos tantos estudios sobre las palabras, pero también tenemos la idea de que la palabra debe ser bella. En la literatura es muy importante que la palabra no sea sólo un instrumento para contar historias, sino que se vuelva la protagonista", afirmó, en entrevista, Toscana y explicó que comenzó su discurso con la anécdota de una errata en un libro de Alfonso Reyes porque cambiar una palabra por otra puede abrirte un mundo distinto: "Un verso que puede ser plano, se vuelve bellísimo al cambiar una palabra".

Después de la intervención de Toscana, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, describió Alfonso Reyes como "un adelantado a nuestro tiempo"; y destacó que el premio, que lleva el nombre del autor de "La cena" y "Visión de Anáhuac", llevas seis años reconociendo a hombres y mujeres de primer orden intelectual.

En el evento se hizo un reconocimiento a la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), institución que celebra este año su aniversario número 50 y que es la invitada especial de la FIL Monterrey.

Samuel García y Mariana Rodríguez en la inauguración de la FIL Monterrey. Foto: FIL Monterrey, cortesía

Tras el corte del listón inaugural, en las primeras horas de la Feria, fue notoria la presencia de cientos de jóvenes, estudiantes, parejas y familias, entre los stands, cuya oferta va desde sellos consolidados y bien conocidos como Océano, Akal, Porrúa y Trillas hasta libros de viejo, material lúdico y didáctico, cómics, revistas y anime.

En esta edición, nuevamente se montó el Pabellón de la Niñez, al que conforman áreas de dibujo y juegos; espectáculos de marionetas y cuentacuentos, con fines didácticos para niños, niñas y jóvenes; actividades que enfatizan la fuerte presencia que las actividades para toda la familia tienen en la Feria.

Muchos visitantes, si bien, caminan tranquilamente por la Feria, como en un paseo, pueden verse grupos de adolescentes abriendo los libros que compraron afuera de la zona de exhibiciones. Dos muchachas, Lisa Cantú e Ixchel Plascencia, ambas de 25 años, llevan sendas pilas de libros recién comprados. Llevan tres años asistiendo consecutivamente a la Feria: William Shakespeare, H. G. Wells, Emily Brontë antes enlistan las ediciones específicas que comprarán, literatura juvenil, romántica y clásicos.

"El que haya una feria del libro aporta al fomento a la lectura. Traen a muchos niños, eso me gusta porque no sé qué tan acostumbrados los tengan a visitar las librerías. En las escuelas no hay tantas bibliotecas como antes, sobre todo en los sectores privados. Esto fomenta que tengan curiosidad, aunque vengan por un cómic. Es una feria muy esperado", dice Cantú.

En el presídium, además de Samuel García y David Toscana, estuvieron, también, la titular de “Amar a Nuevo León”, Mariana Rodríguez; la secretaria de Cultura del Estado, Melissa Segura; la presidenta de la Feria, Carmen Junco de la Vega, y el director de la misma, Henoc de Santiago Dulché; el rector del Tecnológico de Monterrey, David Garza Salazar; y el rector de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), José Antonio De los Reyes Heredia, entre otras figuras.

