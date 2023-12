A la edad de 82 años, falleció hoy la periodista Cristina Pacheco. La noticia fue dada a conocer a través de la cuenta de X, antes Twitter, del Servicio Informativo del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (@SPRMexico), apenas 20 días después de que Pacheco se despidiera de la televisión por "graves problemas de salud". "No es fácil y necesito que el público me entienda si me equivoco, si se me van las palabras, si no sé cómo decir las cosas”, fueron las palabras con las que el pasado 1 de diciembre la periodista y escritora anunció la última emisión de su programa "Conversando", que se transmitía por Canal Once desde hace 26 años.

Si bien, "Conversando" se volvió un referente de la televisión mexicana y del periodismo cultural —por su cortinilla, su estética y los cientos de invitados a los que entrevistó—, Pacheco era ya reconocida por la mirada emotiva que proyectó sobre otro de sus programas, con un peso referencial quizá mayor que el de "Conversando": "Aquí nos tocó vivir", donde la luz de los reflectores apuntó hacia la vida cotidiana del pueblo mexicano. En 1978, desde la primera vez que se transmitió, Pacheco ahondó en las dificultades, retos, sueños y ambiciones de cientos de personas a las que les dio voz y subrayó sus individualidades; historias que, de otra manera, se habrían perdido en la masa anónima de la ciudad. A la par, sus caminatas documentaron ciertas caras secretas de la ciudad, el movimiento urbano. En sus dos programas, que tuvieron una audiencia que pasó de generación en generación, Pacheco reveló —como quien permite que el espectador vea el trabajo detrás del escenario— algo que parecía evidente, pero era necesario hacer visible: que la charla, la conversación, son materia prima para el periodista.

Pacheco nació el 13 de septiembre de 1941 en San Felipe, Guanajuato. Estudió Lengua y Literatura Hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En esos años de formación profesional conoció a su pareja de toda la vida, el escritor José Emilio Pacheco, de quien tomó el apellido con el que era conocida (su nombre de nacimiento fue Cristina Romo Hernández). Empezó en periódicos hoy extintos, como el "Novedades". A pesar de que su trabajo en la televisión la hizo popular, pasó prácticamente por todos los formatos periodísticos: papel ("El Sol de México", "La Jornada", donde tuvo la columna "Mar de Historias", y "Siempre", entre otros), radio (en XEQ-AM, XEW AM y Fórmula), televisión (primero, Canal 13; luego, ya se sabe, su casa sería Canal Once). También fueron conocidos sus programas de entrevistas con los escritores Renato Leduc y Juan de la Cabada.

Ganó premios como el Nacional de Periodismo en 1985 y el de la Asociación Nacional de Periodistas al año siguiente, así como el Bellas Artes de Literatura Inés Arredondo en 2022. Además del periodismo y la crónica, tuvo una vena literaria enfocada en la narrativa y la literatura infantil.

