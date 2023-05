El origen del grupo de bailadores Queer Danzón —que se presenta oficialmente el 17 de mayo, en el marco del Día Internacional de la lucha contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobía— fue una experiencia que su fundador, Mauricio Castillo, tuvo en el Salón Los Ángeles hace 23 años. En ese entonces, Castillo era muy joven y causó polémica en el mítico salón debido a que se atrevió a tomar a otro hombre como pareja de baile, yendo más allá del ritual que el danzón exige y en el que mucha de la fuerza recae sobre la mujer, quien lleva la batuta, marcando la cadencia y el ritmo.

"Afortunadamente las cosas han cambiado, tenemos mucho apoyo social. Desde que yo viví esta experiencia de discriminación se me quedó grabado, en la cabeza, que esto ya no podía pasar. Pero no sabía qué hacer", cuenta Castillo, en entrevista.

Otro suceso clave en el surgimiento de Queer Danzón fue que, en julio del año pasado, Castillo y su esposo fueron invitados a bailar a una muestra nacional de danzón, que se llevó a cabo en el Centro Cultural del México Contemporáneo. En este tipo de eventos hay exhibiciones de grupos y colectivos de parejas, explica el fundador:

"A nosotros nos invitaron a participar en un colectivo. Fuimos los primeros hombres en bailar como pareja en una muestra. Nadie lo podía creer y marcó un parteaguas. La sorpresa fue para bien: nos aplaudieron mucho, nos felicitaron e incluso un señor, con lágrimas en los ojos, nos abrazó y nos agradeció por atrevernos a algo que él nunca pudo hacer". Dicho recibimiento impulsó a Castillo para convocar a un grupo de bailarines que forma parte del colectivo LGBT.

Aunque la decisión de bailar con alguien del mismo sexo —añade— va más allá del colectivo y abarca, por ejemplo, a las mujeres sentadas en los salones, a la espera de encontrar una pareja. "Me han dicho que nosotros las inspiramos a querer bailar con chicas, no por tener una orientación sexual diferente, sino porque no hay hombres con quién bailar".

Castillo dice que también ha habido comentarios, respetuosos, en los que se les subraya que nunca "van a igualar a una dama" y a los que responde afirmativamente: "Jamás vamos a tener la cadencia y sensualidad de una mujer en el danzón porque nuestro objetivo es otro: alcanzar la libertad de bailar con quien uno quiera, adoptando el rol que mejor le acomode: el de seguidor, que es el de la dama, o el de líder, del varón".

En el evento de presentación (17 de mayo, 19:00 horas, en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yolixtli) estará la actriz María Rojo, protagonista de una de las grandes cintas del cine mexicano: "Danzón", de María Novaro. Rojo le dará la bienvenida al grupo y, además, se recrearán ciertas escenas de la película.

Fernando Suaste, voz oficial de la Danzonera Acerina, primera danzonera de América, será el maestro de ceremonias y explicará en qué consiste un colectivo libre, donde cada uno baila con su propio estilo.Entre las piezas que se interpretarán están "El día que me quieras", de Chamaco Aguilar, así como dos danzones de la cinta de Novaro: "El coquero" y "Mujer perjura". Es importante destacar que dos parejas participantes, por primera vez, bailarán en público con otro hombre.

Por último, Suaste llamará a que se baile —de forma colectiva y como un acto de inclusión y unidad para celebrar el día contra la homofobia— "El Acahual", en la versión de la Acerina. Entre los invitados especiales es importante señalar a los pachucos y rumberas de El Salón Los Ángeles: "Nos honra porque nos aprecian mucho y siempre nos han apoyado", señala Castillo.

Una rutina de mambo, a la manera de las que se hacen en el ya mencionado Salón Los Ángeles, será el cierre con broche de oro.

