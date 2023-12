Confabulario presenta un recuento de lo memorable del 2023 en torno a la literatura, el cine, las series de streaming y la música. Recordamos qué publicaciones cautivaron a los lectores y a la crítica literaria, lo mismo con aquellas cintas, cortometrajes, óperas, festivales y conciertos que dieron lo mejor de sí.

También revisamos las obras que no tuvieron buen impacto y por qué. Así, cada autor, con un estilo particular, hace este recuento indispensable para valorar qué tanto nos dejó este año, no sólo en términos de cantidad, sino de calidad. "Cualidades", parámetros para entender el avance de las industrias creativas, un interés de este suplemento cultural.

Sin más preámbulo, invitamos al lector a una reflexión sobre aquellos hitos que marcaron el 2023, ¿concuerdan, agregan o suprimen?; es una retroalimentación y retrospectiva, desde la mirada (individual y colectiva) que escudriña.

