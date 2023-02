Sumergirse en el mundo del misterioso artista inglés Banksy será posible en la experiencia inmersiva “Inside Banksy”, que inaugurará el próximo 16 de marzo, en Plaza Carso. Sobre qué esperar de esta exposición, el empresario Filippo Pandolfini adelanta en entrevista detalles como que se exhibirá un Banksy original y que los asistentes podrán ser grafiteros, al menos por un día.

En “Inside Banksy” -exposición no autorizada por el artista- se podrán ver en un recorrido de imágenes, luces y música, más de 80 obras del artista callejero, que serán proyectadas en un videomapping y en pantallas de más de 5 metros de altura.

“Hemos coleccionado las más icónicas obras. (Hacer la selección) fue el reto más grande, nos tardamos seis meses”, dice Pandolfini, quien es CEO de Sensea Immersive y Crossmedia Mexico, la empresa detrás de esta experiencia inmersiva.

Pandolfini explica que la selección de estas obras fue realizada por un equipo conformado de historiadores de arte, coleccionistas y periodistas. Entre las obras más famosas que se podrán ver están “Girl With The Balloon” -la famosa obra que fue triturada en vivo durante una subasta-, “Love Is In The Air” -graffiti donde un hombre en vez de lanzar una bomba molotov, está por lanzar un ramo de flores- e imágenes de su serie de ratas, entre las que se ubica “Love Rat” y “Gangsta Rat”. “La rata es muy representativa sobre lo que es él y el arte callejero”, agrega el empresario.

De hecho, de esta serie se exhibirá una obra original: “Gangsta Rat”. Esta obra además de estar físicamente en el recorrido, los interesados podrán comprar una fracción de ésta, en modo NFT.

“Inside Banksy”, muestra que ya se había presentado en Italia, ofrece más que el recorrido inmersivo, pues contará con secciones como el Taller de Banksy, donde los asistentes podrán conocer su taller y las calles con la recreación de las obras que ha hecho.

Además estará “Be Banksy”, una sección donde el público podrá “ponerse en los zapatos del artista” y “grafitear” en los muros -se usarán plumones dentro de latas de pintura, detalla Pandolfini.

Por último, habrá una experiencia de realidad virtual (VR), con la que los visitantes viajarán de Londres a Cisjordania, para ver todas las obras que ha hecho Banksy en estos lugares. Sin embargo, la parte de VR tendrá un costo extra.

“Inside Banksy” estará de martes a domingo, a partir del 16 de marzo, en Plaza Carso. El boleto general tendrá un costo de 220 pesos entre semana; 250 pesos en fin de semana y días festivos, y a 180 pesos el boleto para adultos de la tercera edad y menores de 13 años. La experiencia VR tendrá un costo de 35 pesos.

Para la compra de boletos, visite https://www.insidebanksy.mx/