Presume Conacyt expertos en ciberseguridad

Durante semanas, la filtración de la Sedena realizada por el grupo de hackers Guacamaya Leaks tuvo a todo México metido en el tema. Entre la mala salud de AMLO y el dato de que las fuerzas militares buscan fundar su propia aerolínea, se puso en evidencia la debilidad del país en temas de ciberseguridad. Pese a toda la filtración, resulta que la directora del Conacyt, María Elena Álvarez- Buylla, aseguró que esa institución tiene a sus especialistas en casa, dijo que “hay grandes avances” en el campo digital y hasta presumió que los hay “inclusive en ciberseguridad”. La funcionaria se llenó la boca al decirlo durante su comparecencia este miércoles ante la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado de la República, donde, al final, como acrobata ¿o patiño? de la 4T, minimizó el hackeo a las fuerzas militares, igualito como lo ha hecho el Presidente en sus conferencias matutinas.

Álvarez-Buylla reprueba las críticas “desalmadas”

Y siguiendo con la comparecencia de Álvarez-Buylla (que no había cumplimentado desde abril pasado)... la funcionaria dijo que quienes critican su gestión son unos “desalmados” que alteran la tranquilidad de colegas y estudiantes. Ay. Lo que Álvarez-Buylla parece no recordar, o no quiere, es que esos “desalmados” son la propia comunidad académica que, con temor y pesar, ha visto cómo el Conacyt, institución destinada a velar por el desarrollo y la modernización científica y tecnológica de México, desmantela poco a poco programas, becas, estímulos y presupuestos, como en el CIDE y el SNI. Y cuando no desmantela, interviene, recordemos que en el caso del CIDE se ha negado a mostrar el acta de designación del director, José Antonio Romero Tellaeche. Lo que ocurre más bien es que, en la lógica de la 4T, todo aquel que critique, disienta o levante la voz, es un “desalmado” que quiere alterar el orden.

