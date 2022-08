¿Por qué Eduardo Villegas podría molestar al gobierno de Putin?

Habemus embajador en Rusia, se llama Eduardo Villegas, estudió filosofía y no tiene ninguna experiencia en el servicio diplomático. Aquí ya habíamos dicho, como se ha comentado en otros lugares, que enviar a una persona con este perfil a una potencia extranjera que se encuentra hoy en una guerra con importantes implicaciones geoestratégicas, comerciales y en derechos humanos es muy inquietante, pero de eso que hablen los internacionalistas, que tendrán mucha tela de dónde cortar.

Nosotros, como Villegas, vamos a hablar de cultura, que parece que es algo en lo que pretende enfocarse el nuevo embajador.

Villegas dijo a los medios “para dar algo de nota”, minutos después de ser ratificado por el Senado, que impulsará como proyecto muy personal que la Wikipedia en ruso se llene de más información cultural, turística y política para que los rusos nos conozcan mejor.

El embajador, que evidentemente tiene a Wikipedia como referencia para estar bien informado, anda muy desactualizado, pero en esta columna, en donde casualmente tenemos comprensión de lectura en ruso, le vamos a dar una ayudadita, faltaba más; que no se diga que no queremos que nuestro embajador haga un buen papel en su importantísima misión: excelentísimo señor embajador, la Wikipedia está bien para hacer la tarea de la secu o de la prepa, pero no para hacer su trabajo como embajador, por eso documéntese pronto en fuentes más sólidas y confiables para que se informe sobre el pleito que trae la Wikimedia Foundation (editora de Wikipedia) con el Roskomnadzor, que es la agencia que regula las comunicaciones informáticas en Rusia. La censura del gobierno ruso, pues.

Le contamos: desde hace tiempo, Wikipedia está en el registro de sitios web prohibidos en ese país y en cualquier momento se espera su bloqueo definitivo por difundir “noticias falsas” sobre la guerra, entre otras cosas que ha criticado el mismísimo Vladímir Putin.

Es un sitio de propaganda extranjera indeseable para el gobierno ruso, no recomendado para su población. ¿Ya está claro o se lo explicamos en ruso? ¿”Poniatno”? Villegas planea organizar “hakathones” en ruso para que grupos de programadores o colaboradores creen entradas sobre temas mexicanos en ese idioma, en sesiones maratónicas.

Si la intención es hacer enojar al gobierno ruso por poner a ciudadanos de ese país a colaborar con una web prohibida allá, creada por el repudiado imperio de enfrente, pues adelante.

Qué provocador resultará ser el embajador Villegas. Pero si la intención sólo es hacer algo bueno que parecerá malo allá, Villegas tendrá un tache en Moscú.

Esta columna, a la que le encantan las provocaciones y le caen muy bien los facinerosos, anima al embajador Villegas a hacerlo. Si en México lo conocemos por ser tan servicial con el presidente de acá, por lo menos que en Rusia se dé a conocer por molestar a la presidencia de allá. Total, a Siberia no lo mandarán y de la ley del hielo no pasará.

