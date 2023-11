El diseño latinoamericano moderno será protagonista de una exhibición en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, mejor conocido como MoMA. La exposición “Crafting Modernity: Design in Latin America, 1940–1980” es curada por la experta en diseño, Ana Elena Mallet, quien en entrevista adelantó detalles de la exposición que se inaugurará en el primer trimestre de 2024.

“El MoMA ha tenido una larga tradición de involucrarse con la arquitectura latinoamericana y ha hecho varias exposiciones, pero la parte de mobiliario, objeto y la parte de diseño (latinoamericano), no se había involucrado en ello”, explicó la curadora.

Mallet adelantó que en la exposición se mostrarán piezas de diseñadores y arquitectos que nunca antes se habían exhibido en el prestigioso museo, por ejemplo los diseñadores mexicanos Graziella Díaz de León y Hugo Velázquez. Aunque gran parte de la colección de diseño y de los departamentos de arquitectura, arte y fotografía del MoMA estarán también presentes.

Clara Porset (Mexican, born Cuba. 1895–1981). Butaque. 1957. Laminated wood and woven wicker. Foto: The Museum of Modern Art, New York. Gift of The Modern Women’s Fund.

La muestra se enfocará en el diseño de seis países, que son México, Brasil, Argentina, Venezuela, Colombia y Chile, durante el periodo de la posguerra en América Latina. Sobre porqué Mallet seleccionó estos países, dijo:

“Estos países no se desarrollaron de la misma manera ni tuvieron la misma energía, pero durante 40 años compartieron esa esperanza de la industrialización e ilusión de la modernidad y es en esos años en los que surge la profesión del diseño. No todos estos países tienen la misma intensidad, Brasil y Argentina en esta época fueron unas verdaderas potencias con mucha presencia hacia Europa”.

Juan Baixas (Chilean, born 1942). Puzzle Chair. 1975. Wood and canvas, assembled. Foto: The Museum of Modern Art, New York. Gift of the Juan Ignacio Baixas Archive

Sobre la situación en la que se encontraba México en aquellos años, Mallet señaló que el país apenas se estaba estabilizando de la Revolución Mexicana. De diseñadores mexicanos también habrá trabajos de Luis Barragán, Mathias Goeritz, Pedro Leites para la marca Tane, José Feher, Félix Tissot y la norteamericana radicada en México Cinthya Sargent.

Otros diseñadores latinoamericanos de quien se exhibirá su trabajo son Lina Bo Bardi, e Amancio Williams, Delfina Gálvezr Miguel Arroyo, Cornelis Zitman, Susi Aczel, Jaime Gutiérrez Lega, Madalena Santos Reinbold, entre otros.

“El MoMA había tenido por mucho tiempo su atención hacia Europa, pero ha empezado a poner sus ojos en el diseño latinoamericano, por ejemplo al adquirir piezas de Olga de Amaral (diseñadora textil colombiana), así como un butaque de Clara Porset… Creo que es una oportunidad importante para presentar este importante momento de Latinoamérica en Estados Unidos”, declaró.

La exposición “Crafting Modernity: Design in Latin America, 1940–1980” se podrá visitar del 8 de marzo al 22 de septiembre de 2024.

Lina Bo Bardi (Brazilian, born Italy. 1914–1992). Bowl Chair. 1951. Steel and fabric. Foto: The Museum of Modern Art, New York. Committee on Architecture and Design Funds.

